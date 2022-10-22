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'Tıvorlu İsmail' lakaplı fenomen şarkıcı İsmail Aşkan: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim

22.10.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Tıvorlu İsmail' olarak bilinen fenomen şarkıcı İsmail Aşkan, şapka ve gözlük takarak neden sahneye çıktığını ve yüksek platformlu sahnelerden neden atladığını anlattı. Aşkan, "Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim. Atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum" dedi.

'Tıvorlu İsmail' lakaplı fenomen şarkıcı İsmail Aşkan: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölgede düğünlerde yerel sanatçı olarak katılan 'Tıvorlu İsmail', sosyal medyada seslendirdiği şarkı ile kitleleri coşturarak ünlendi.

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Güneş gözlüğü ve şapka takan, kendine özgü giyinen ve şarkı söylediği platformdan kendini aşağı atarak hayran kitlesinin içerisine karışan Aşkan, sahneden neden aşağı atladığı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Silopi’de sahneye çıktığını ve gençlerden 20 metre uzakta olduğunu ifade eden Aşkan, sahnede zevk almadığını söyledi. Gençlerin içinde olmaktan zevk aldığını aktaran Aşkan, "Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım. Bir ara 3-4 metre yükseklikten atladım, ayağım kırıldı. Bir ay yatakta kaldım. O atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum” dedi.
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Yeni şarkı için İstanbul'a gideceğine değinen Aşkan, "3 ay İstanbul’da kalacağım. Güzel şeyler hazırlayacağım, bomba gibi geleceğim. Hazırlığımı yapıyorum, yakın zamanda 4 parça geliyor” ifadelerini kullandı.

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