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Tiyatro oyununa saldırı düzenlenmişti! Şener Şen günler sonra görüntülendi! Muhabirin ısrarına kızdı! Tavırları dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.08.2024 12:32
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Usta tiyatro sanatçısı Şener Şen'in Zengin Mutfağı isimli tiyatro oyununa geçtiğimiz günlerde saldırı düzenlenmişti. Cam şişelerin fırlatıldığı saldırı büyük paniğe neden olmuştu. Şener Şen bu saldırının ardından günler sonra görüntülendi. Muhabirin röportaj ısrarına kızdı, tavırları ise dikkat çekti.

MYNET-Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Şener Şen, şimdilerde 'Lütfü Usta' karakteriyle tiyatro severlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Zengin Mutfağı adlı tiyatro oyununun geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen gösterimine saldırı düzenlenmişti.

Dışarıdan bir grubun, Oran Açık Hava Sahnesi’ndeki seyircilere cam şişe fırlatması üzerine büyük bir panik yaşanmış ve hemen oyuna ara verilmişti.

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GÜNLER SONRA GÖRÜLDÜ

Şener Şen başına gelen bu talihsiz olayın ardından ilk kez görüntülendi. Beyoğlu sokaklarında yürürken kameralara takılan ünlü isim muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirdi ve ısrarına kızdı.

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TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncu muhabirlerin sadece fotoğraf çekmesine izin verirken tavırları da dikkat çekti.

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Şener Şen'in tavırlarına sosyal medyada 'keşke bir iyiyim deseydi', 'iyi bir oyuncu ama tavırları olmamış', 'bu ego doğru değil' gibi yorumlar yapıldı.

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