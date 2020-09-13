Tiyatro ve konser etkinlikleri yasaklandı! Gökhan Özoğuz’dan tepki gecikmedi!

Toplumsal ve güncel konularla ilgili Twitter üzerinden görüşlerini dile getirmesiyle tanınan başarılı müzisyen Gökhan Özoğuz, Sumru Yavrucuk’un oyun izleme mesafesini açıklayan bir gönderisini paylaştı. Sumru Yavrucuk’un sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizilen sandalyelerle oyun izlediği bir kareyi paylaşması Athena Gökhan’ı adeta harekete geçirdi. Athena Gökhan tiyatro ve konserlerin iptal edilmesini sosyal medya hesabından eleştirdi.

‘OTURMA MESAFESİ DAHA UYGUNSUZ OLMASINA RAĞMEN’

Sumru Yavrucuk'un “Oyun izleme mesaesi budur! Neden bu yasak? Mesafeniz bize anlaşılan” notuyla paylaştığı gönderisini yayınlayan ünlü müzisyen karara sert tepki gösterdi. Bir mitingin fotoğrafını paylaşan Özoğuz, “Bu miting alanındaki oturma mesafesi aşağıdaki açık hava etkinlik oturma mesafesinde daha uygunsuz olmasına rağmen miting yapılması fakat tiyatro ve konser gibi etkinliklerin yasaklaması ne kadar acınası” ifadelerini kullandı. Özoğuz’un çıkışına sanatçı dostlarından destek geldi.

