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TLC'den yeni dizi: Hayat Çizgisi

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

Hayat, en iyi cerrahlara bile oyun oynayabiliyor… Genç ve yetenekli doktorları, hastanedeki vakalar dışında bir de kendi hayatlarındaki sürprizler bekliyor. Hırslı doktorların birbirinden ilginç hikayelerini anlatan Hayat Çizgisi, hafta içi her gün 15:00’te TLC’de.

TLC'den yeni dizi: Hayat Çizgisi

Yeni bir hastane, yeteneklerini geliştirmekten ve risk almaktan korkmayan cesur doktorlardan oluşan mükemmel ekibi kurmak için kolları sıvar. Genç ve yetenekli doktorlar her gün, birbirinden ciddi ve sıra dışı vakaların üstesinden gelmek zorundadır. Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yürürken onları bir de kendi özel hayatlarındaki çalkantılar bekliyor. Başkalarının derdine deva olan doktorlar, kendi kalplerine söz geçirebilecek mi?

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Hırslı doktorların sıra dışı hikayesi Hayat Çizgisi, eşsiz vakaları, şaşırtıcı gelişmeleriyle gündüz kuşağında izleyiciyi ekrana bağlayacak.

Hayat Çizgisi, hafta içi her gün saat 15:00’te TLC ekranlarında.

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TLC yeni dizi hayat çizgisi

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