HABER

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Toklar köyünde 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen muhtar tutuklandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesine bağlı bağlı Toklar köyünde dini nikahlı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Ö.T., kayınpederinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ö.T., muhtar C.E.'nin (60) geçtiğimiz yıl kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan muhtar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
Viranşehir'de tefeci operasyonu: 15 gözaltıViranşehir'de tefeci operasyonu: 15 gözaltı
Dolandırıcılık paralarını terör örgütüne aktaran şüpheli tutuklandıDolandırıcılık paralarını terör örgütüne aktaran şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat Reşadiye Tokat’ın Reşadiye ilçesi taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.