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Tokat’ta buz tutan Üçoluk Göleti’nde doğal güzellikler oluştu

02.02.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde buz tutan Üçoluk Göleti doğa harikası manzaralar oluşturdu.

Tokat’ta buz tutan Üçoluk Göleti’nde doğal güzellikler oluştu

Başçiftlik ilçesinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan Üçoluk Gölet kar yağışının ardından hava sıcaklıklarını düşmesi ile birlikte buz tuttu. Karla kaplanan mesire alanı ile birlikte donan gölet görsel şölen oluşturdu.

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Yaz-kış doğa görüntüsü ile görenleri mest eden göletin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, kayak merkezine 2 kilometre mesafede bulunan göletin hava sıcaklıklarının eksi 18 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttuğunu söyledi.

“YAZIN AYRI, KIŞIN AYRI GÜZEL”

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Göletin üzerinde bulunan ahşap köprü ve etrafındaki kamelyalarla doğa harikası manzaralar oluşturduğunu belirten Başkan Tunçel, “Üçoluk göleti kış ayında eşsiz bir doğa manzarasına kavuştu. Burada yaklaşık yarım metre kalınlığına buz tabakası var. Üzerinde araçlarla bile gezebilir. Etrafında 22 tane kamelya, üç tane ahşap köprüsü bulunan ve ortasında bir tane adası bulunan çok güzel bir yer. Herkesin buraları gelip görmesini isteriz. Yazın manzarası yemyeşildir, daha güzeldir. Kışın da ayrı bir güzelliği var” diye konuştu.

(İHA)

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Tokat
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