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TOKATÇI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Kemal Sunal filmi Tokatçı oyuncuları kimler, konusu ne?

23.06.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokatçı filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Tokatçı, bu akşam Show TV'de tekrar izleyiciyle buluşacak. 1983 Türk yapımı olan filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakteri sevdiği kadınla evlenebilmek için başlık parası biriktirir ancak köyüne dönerken soyulur. Peki, Kemal Sunal filmi Tokatçı oyuncuları kimler, konusu ne?

TOKATÇI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Kemal Sunal filmi Tokatçı oyuncuları kimler, konusu ne?

Unutulmaz yerli sinema filmlerimizden Tokatçı filmi bu akşam bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Tokatçı, Show TV yayın akışı içerisinde yer aldı. Tokatçı filmini izlemek isteyenler konusu ve oyuncuları gibi detayları şimdiden sorgulamaya başladılar. İşte filme dair detaylar...

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osman köyün ağası olan Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok başlık parası ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır (soyulur).

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Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve tesadüfen asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Kemal Sunal - Osman
Nazan Saatçi - Emine (ses. Ayşin Atav)
Şevket Altuğ - Şevket (ses. Sadettin Erbil)
Ali Şen - Hasan Ağa (ses. Timuçin Caymaz)
Ünal Gürel - Kara / Karbonat Erol
Süheyl Eğriboz - Sarı Recep (ses. Kemal Bekir)
Selahattin Fırat - Deli Sait
Abdi Algül - Karaborsacı (ses. Kemal Bekir)
Zuhal Üstüntaş - Osman’ın annesi
Muhteşem Durukan - Osman’ın babası (ses. Kamuran Yüce)
Hakkı Kıvanç - Rüstem (ses. Ahmet Uz)
Zeki Sezer - Kumarbaz Avni (ses. Devrim Parscan)
Şeref Çokşeker - Emine'nin annesi (ses. Güler Ökten)
Celal Yonat
Çetin Başaran (ses. Devrim Parscan)
Zeki Alpan (ses. Rıza Pekkutsal)

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TOKATÇI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tokatçı filmi İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da çekildi. Film 1983 yılında çekilmiştir.

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