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Tokatçı filmi ne zaman çekildi? Tokatçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2020 20:02 | Son Güncelleme

Kemal Sunal'ın klasik haline gelen filmlerinden olan Tokatçı 16 Nisan Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak. Kemal Sunal’ın saf köylü Osman’ı canlandırdığı Tokatçı filminde askerlik arkadaşı Şevket ile dolandırıcılık girişimler Türk sinemasında en komik sahnelere imza atıyor. Peki Tokatçı ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte oyuncuları.

Tokatçı filmi ne zaman çekildi? Tokatçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kemal Sunal’ın izleyenleri kahkahaya boğan filmleri arasından yer alan Tokatçı bu akşam yeniden televizyonda gösterilecek. Sevdiği kız için başlık parası biriktirmeye çalışan Osman’ın maceraları kadar Tokatçı konusu ve oyuncuları da merak ediliyor.

TOKATÇI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tokatçı, 1983 yapımı Türk yapımı komedi filmidir.

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye deliler gibi aşıktır… Bunu ağaya açıklayınca ağa öfkeden deliye döner. Ancak Osman ailesiyle birlikte kapısına dayanınca da yüklü miktarda başlık parası ister. Aşkından divane olan Osman yüzünden başlık parası arttıkça artar ve 600 bin liraya yükselir. Parayı biriktirmek için gurbete çalışmaya giden Osman tamamladığı başlık parasıyla köye dönerken soyulur. Dönüşte Emine'yi alamadığı gibi, toprakları elinden alınan babasının da ölümüne tanık olur. Tekrar şehire dönen Osman hem başlık parası biriktirmek, hem toprakları geri almak için çare aramaya başlar. İkinci İstanbul macerasında karşısına çıkan askerlik arkadaşı Şevket, ona kısa yoldan zengin olmasına yarayacak tokatçılığı öğretmeye başlar. Şevket'ten insanları ve hayatı tanımaya öğrenen Osman, ona saflığı ve iyiliği öğretecektir.

TOKATÇI OYUNCULARI

Kemal Sunal (Osman)
Ali Şen – Hasan Ağa
Şevket Altuğ (Şevket)
Nazan Saatçi (Emine)
Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)
Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)
Selahattin Fırat (Deli Sait)
Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)
Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)

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