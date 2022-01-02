YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

02.01.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Dodurga köyünde, A.B. (39) idaresindeki 60 AB 250 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Çamlıbel kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı.

Kazada, araçta bulunan aynı aileden E.B. (33), C.B. (13), Y.B. (11) ve Y.K.B. (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Tokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacakTokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacak
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:50
Öğle
12:43
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:51

Tokat Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazartesi

Burhan Eczanesi
Merkez
Nefes Eczanesi
Merkez
Yeşilırmak Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Erbaa
Çavuşoğlu Eczanesi
Niksar
Şeker Eczanesi
Turhal
Tuğluoğlu Eczanesi
Zile
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.