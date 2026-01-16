Mynet Trend

Tokyo'da tren hatlarında elektrik kesintisi: Binlerce yolcu mahsur kaldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki tren hatlarında meydana gelen elektrik kesintisi, seferlerde 9 saat süren aksamalara yol açtı. Binlerce yolcu, trenlerde ve istasyonlarda mahsur kaldı. Kesintiden sabah saatlerinde işe giden yaklaşık 673 bin yolcu etkilendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarında sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi, dev metropol ve çevresinde hayatı felç etti. Seferler 9 saat boyunca yapılamadı. Aksamanın işe gidiş saatlerinde yaşanması nedeniyle binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Bazı yolcular ise raylar üzerinden trenlerden tahliye edildi. Kesintiden sabah saatlerinde işe giden yaklaşık 673 bin yolcu etkilendi.

Tokyo da tren hatlarında elektrik kesintisi: Binlerce yolcu mahsur kaldı 1

SAATLER SONRA NORMALE DÖNDÜ

Demiryolu işletmecisi JR East, yürütülen yoğun çalışmaların ardından yerel saatle 13.08 itibarıyla her iki hatta da seferlerin tamamen normale döndüğünü duyurdu. Şirket, Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarının yanı sıra Tokaido, Takasaki, Yokosuka, Utsunomiya ve Joban hatlarındaki seferleri de etkileyen kesintinin nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

Japonya
