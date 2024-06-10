Tolga Çevik en beğendiği komedyenin ismini açıkladı! Cem Yılmaz değilmiş... "Çok efsane bir çocuk..."

Yaptığı birçok program ve filmler ile yıldızı parlayan ünlü komedyen Tolga Çevik sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Çevik'in yıllarca ekranlarda yaptığı Komedi Dükkanı, Arkadaşım Hoşgeldin ve Tolgshow gibi birbirinden başarılı programlar bulunuyor.

Çevik, bu kez İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Çevik programda, yeni komedyenler arasında en beğendiği ismi açıkladı.

"NE MUTLU BANA!"

Ünlü isim komedyenler arasında en beğendiği ismin Giray Altınok olduğunu söyledi.

Altınok'a övgü dolu sözler sarf eden Çevik "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane bir çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" ifadelerini kullandı.

Altınok ise Çevik'in sözlerini X hesabından paylaştı. Ünlü komedyen paylaşımına ise şu notu düştü:

"Gurur somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması. Ne mutlu bana!"







