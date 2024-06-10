MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tolga Çevik en beğendiği komedyenin ismini açıkladı! Cem Yılmaz değilmiş... "Çok efsane bir çocuk..."

Tolga Çevik en beğendiği komedyenin ismini açıkladı! Cem Yılmaz değilmiş... "Çok efsane bir çocuk..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.06.2024 13:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Tolga Çevik, yıllarca ekranlarda yaptığı Komedi Dükkanı, Arkadaşım Hoşgeldin ve Tolgshow gibi birbirinden başarılı programlarla adından söz ettirmişti. Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la evli olan Çevik katıldığı bir programda yeni komedyenler arasında en beğendiği kişiyi açıkladı. Herkes o ismin Cem Yılmaz olduğunu düşünürken Çevik farklı bir isim söyledi.

Tolga Çevik en beğendiği komedyenin ismini açıkladı! Cem Yılmaz değilmiş... "Çok efsane bir çocuk..."

Yaptığı birçok program ve filmler ile yıldızı parlayan ünlü komedyen Tolga Çevik sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Çevik'in yıllarca ekranlarda yaptığı Komedi Dükkanı, Arkadaşım Hoşgeldin ve Tolgshow gibi birbirinden başarılı programlar bulunuyor.

tolgaçv

Çevik, bu kez İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Çevik programda, yeni komedyenler arasında en beğendiği ismi açıkladı.

"NE MUTLU BANA!"

Ünlü isim komedyenler arasında en beğendiği ismin Giray Altınok olduğunu söyledi.

girayal77

Altınok'a övgü dolu sözler sarf eden Çevik "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane bir çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" ifadelerini kullandı.

Sevgilisi ameliyat oldu! Başucundan ayrılmadı Sevgilisi ameliyat oldu! Başucundan ayrılmadı

girayal

Altınok ise Çevik'in sözlerini X hesabından paylaştı. Ünlü komedyen paylaşımına ise şu notu düştü:

"Gurur somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması. Ne mutlu bana!"

girayson

İlginizi Çekebilir

Babalar Günü Fırsatları başladı!

Babalar Günü Fırsatları başladı!

 Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

 Philips'in en çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in en çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 Elektronikte en çok bu ürünler satıldı! Geçen ayın favorileri

Elektronikte en çok bu ürünler satıldı! Geçen ayın favorileri


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun nişanında 2 kilo altın takıp paylaştıOğlunun nişanında 2 kilo altın takıp paylaştı
Apar topar evlenince o iddia gündem olduApar topar evlenince o iddia gündem oldu
"Pis müptezel krizlere girdi" deyip adada yaşananları ifşa etti! Bomba iddia"Pis müptezel krizlere girdi" deyip adada yaşananları ifşa etti! Bomba iddia
Anahtar Kelimeler:
Tolga Çevik
En Çok Okunan Haberler
Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

'Memur 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz'

'Memur 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz'

O sözleri gündem oldu! "Karımı yolcu etmeden..."

O sözleri gündem oldu! "Karımı yolcu etmeden..."

Koç-Yıldırım sonrası Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem olmuştu! Yeni açıklama geldi: Amacım tahrik etmekti

Koç-Yıldırım sonrası Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem olmuştu! Yeni açıklama geldi: Amacım tahrik etmekti

Önce emekli zammı sonra promosyon!

Önce emekli zammı sonra promosyon!

Gamze Özçelik evlendi akla Uğur Pektaş'tan olan oğlu geldi! Gözler onu aradı

Gamze Özçelik evlendi akla Uğur Pektaş'tan olan oğlu geldi! Gözler onu aradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Babalar Günü Fırsatları başladı!

Babalar Günü Fırsatları başladı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.