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Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir? Ünlü dizi ve filmlerde rol almış! Herkesin tanıdığı bir isim…

21.11.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Güleryüz ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Ünlü isimleri taşıyan minibüsün kaza yapmasının ardından Tolga Güleryüz hayatını kaybetti. Yapımcı ve yönetmen olan Güleryüz merak edilen isimler arasında yer alıyor. Tolga Güleryüz'ün bir dönem ünlü oyuncu Zeynep Gülmez ile evli olduğu ortaya çıktı. Peki, Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir? Ünlü dizi ve filmlerde rol almış! Herkesin tanıdığı bir isim…

Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez merak edilen isimler arasında yer alıyor. Baş Belası adlı tiyatro oyunu için turnede olan ekibi taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazanın ardından Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Güleryüz'ün vefatının ardından vatandaşlar kendisi ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Merak edilen Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez’in rol aldığı diziler arasında “Selena”, “Ayrılsak da Beraberiz” ve “Alemin Kralı” gibi sevilen diziler yer alıyor.

TOLGA GÜLERYÜZ’ÜN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Baş Belası tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz yapımcılık ve yönetmenlik de yapmıştır. Tolga Güleryüz 2 yıl oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştır.
Zeynep Gülmez, 10 Temmuz 1974 tarihinde Bursa'da doğdu. İzmir Dokuz Eylül ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak göreve başladı. 3 sezon tiyatro oyunlarında oynadıktan sonra 1998 yılında ayrılarak İstanbul'da ikamet etmeye başladı. 1999 -2000 yılları arasında Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000-2001 yılları arasında Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004 - 2005 yılları arasında Oyun Atölyesi'nde 2007 - 2008 yılları arasında Donkişot Tiyatro'da ve 2008 - 2009 yılları arasında Tiyatro Cef'te oyuncu olarak görev yaptı.

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Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 1992 yılında "Mahallenin Muhtarları" isimli dizideki "Esra" karakteriyle dizi oyunculuğu yapmaya başladı.
Zeynep Gülmez, 2008 yılında "Letafet" tiyatro oyununda Hüseyin Avni Danyal,Erkan Bektaş ile birlikte rol aldı. 2004 yılında Oyun Atölyesi tiyatrosunda Moliere'nin yazdığı "Cimri" adlı oyunda Haluk Bilginer ile birlikte oynadı.
Zeynep Gülmez’in rol aldığı diziler arasında “Selena”, “Ayrılsak da Beraberiz” ve “Alemin Kralı” gibi sevilen diziler yer alıyor.

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