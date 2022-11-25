Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez ölüm haberinden sonra 'Seni affettim' demişti! "Dostane ayrılmadık ama..."

Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'nun ölüm haberiyse herkesi yıktı.

Kaza sonrası Tolga Güleryüz'ün eski eşinin oyuncu Zeynep Gülmez olduğu ortaya çıktı. Gülmez eski kocası hakkında paylaşım yaparak "Ben seni afettim, affet beni" dedi. Bu paylaşım kafa karıştırdı. Gülmez, Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuştu.

Feci kazanın ardından "Şok yaşadım, duyunca inanamadım diyen eski eş; "Biz tiyatrocuların hayatının gerçeği bu. Dışarıdan kolay para kazanıyoruz gibi görünüyor ama gerçek bu değil. Zorlu koşullarda işimizi yapmaya çalışıyoruz. Gece olmuş kaza, arkadaşlarım bana üzülürüm diye haber verememişler. Sabah kuzenim arayıp söyleyince öğrendim" dedi.

"BİZ ANLAŞAMADIK AMA..."

Tolga Güleryüz'ün eski eşi ayrıca "Tolga ile çok sık görüşmüyorduk ayrıldıktan sonra. En son bir yıl önce görüşmüştük. Dostane ayrılmadık ama düşman da değildik. Biz anlaşamadık, ayrıldık ama insan olarak çok seviyordum Tolga'yı" yorumunda bulundu.

"TOLGA ÖLDÜKTEN SONRA..."

Mesajının yanlış anlaşıldığını söyleyen oyuncu "Tolga ile 2 yıl evli kaldık. Neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Mesajımın içeriği çarpıtıldı ama sadece ona yazdığım bir mesajdı. Tolga ile helalleştim o mesajı atarak. Tolga öldükten sonra benim bu mesajım üzerinden içeriği doldurulmaya çalışılıyor ama çarpıtılmaması gerekiyor. Hiç mesaj atmasam neden mesaj atmadı diyeceklerdi, başka bir şey yazsam onun için de başka şeyler yazacaklardı. Helalleştim ben Tolga ile. Bunu magazinleştirmemek gerekiyor."



