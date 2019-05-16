Tolga Karel'den eski eşiyle ilgili şoke eden iddia: Beni öldürtmek için...

Model Gunay Musayeva, dün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eski eşi Tolga Karel hakkında konuşan Musayeva, "Beş yıl içinde sadece bin TL yatırdı, oğluyla da görüşmüyor" dedi.

"BENİ ÖLDÜRTME TEŞEBBÜSÜ..."

Tolga Karel ise eski eşinin iddialarına bugün cevap verdi. Karel, eşinin hakkında söylediklerine şu sözlerle cevap verdi: "Beni öldürtmek için emir verdiği adamın yakalanıp cezaevine atıldığını anlattı mı size? Ya da 'Bir tek şartla boşanırım beni Türk vatandaşı yaparsan' deyip 1 yıl sırf bu yüzden beklediği mi? Evimi kiraya verdiğimde kiracının beni arayıp 'Tolga bey evde büyüler bulduk' dedi. Daha hangi birini anlatayım? Bu söylediklerimin hepsinin ispatı var.

"O KADINDAN KURTULDUĞUM İÇİN ŞÜKÜR EDİYORUM"

Şu mübarek ayda bak Rabbim'e şükür ediyorum beni böyle bir kadından kurtardığı için. Benim için o bir ölü. Oğlum benim oğlum ama gün gelir o da gerçekleri bildiğinde onun yanında bir dakika kalmaz. Bu kadar söyleyeceklerim. Zamanı geldiğinde Cihangir doğru yolu görecek eminim. O gün gelinceye kadar sabırla bekleyeceğim"