Tolga Karel'den eski eşiyle ilgili şoke eden iddia: Beni öldürtmek için...

Model Gunay Musayeva, dün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eski eşi Tolga Karel hakkında konuşan Musayeva, "Beş yıl içinde sadece bin TL yatırdı, oğluyla da görüşmüyor" dedi.
"BENİ ÖLDÜRTME TEŞEBBÜSÜ..."
Tolga Karel ise eski eşinin iddialarına bugün cevap verdi. Karel, eşinin hakkında söylediklerine şu sözlerle cevap verdi: "Beni öldürtmek için emir verdiği adamın yakalanıp cezaevine atıldığını anlattı mı size? Ya da 'Bir tek şartla boşanırım beni Türk vatandaşı yaparsan' deyip 1 yıl sırf bu yüzden beklediği mi? Evimi kiraya verdiğimde kiracının beni arayıp 'Tolga bey evde büyüler bulduk' dedi. Daha hangi birini anlatayım? Bu söylediklerimin hepsinin ispatı var.
"O KADINDAN KURTULDUĞUM İÇİN ŞÜKÜR EDİYORUM"
Şu mübarek ayda bak Rabbim'e şükür ediyorum beni böyle bir kadından kurtardığı için. Benim için o bir ölü. Oğlum benim oğlum ama gün gelir o da gerçekleri bildiğinde onun yanında bir dakika kalmaz. Bu kadar söyleyeceklerim. Zamanı geldiğinde Cihangir doğru yolu görecek eminim. O gün gelinceye kadar sabırla bekleyeceğim"
"TOLGA NAFAKA ÖDEMİYOR"
Gunay Musayeva, canlı yayında eski eşi hakkında şunları söylemişti: "Tolga nafakasını ödemiyor. Galiba iki aylık nafaka yatırdı, ondan sonra da hiç yatırmadı. Beş yıl içinde sadece bin TL yatırdı başka da nafaka ücreti almadım. Önceden pedagoglar babasının görmesini istiyordu, bir dönem gösterdik ama sonra alıştı zaten yokluğuna. 5 yılda çok ama çok az gördü babasını. Ben Tolga'nın üçüncü kez baba olacağını şimdi bu programda öğrendim. Ne diyeyim; inşallah onlara daha iyi baba olur. Ben oğlum Cihangir'in hem annesi hem babası oldum.
Tolga oğlumu hiç aramadı. Belki doğum gününde arar diye düşünüyordum ama o zaman bile aramadı. Instagram'dan takip ediyor. Ben de artık oğlumla ilgili paylaşım yapmıyorum çok fazla. Tolga'nın anne babası da bu süreçte hiç ilgilenmedi, arayıp sormadı. Oğlumu tek başıma büyütüyorum. Zor günler yaşadık, iyiyiz artık çok şükür."
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