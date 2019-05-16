MAGAZİN

Tolga Karel'den eski eşiyle ilgili şoke eden iddia: Beni öldürtmek için...

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

Tolga Karel, eski eşi Gunay Musayeva'nın "Beş yıldır nafaka yatırmadı, oğlumla görüşmüyorlar" demişti. Musayeva'nın iddialarına cevap veren Karel yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti.

Tolga Karel'den eski eşiyle ilgili şoke eden iddia: Beni öldürtmek için...

Model Gunay Musayeva, dün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eski eşi Tolga Karel hakkında konuşan Musayeva, "Beş yıl içinde sadece bin TL yatırdı, oğluyla da görüşmüyor" dedi.

"BENİ ÖLDÜRTME TEŞEBBÜSÜ..."

Tolga Karel ise eski eşinin iddialarına bugün cevap verdi. Karel, eşinin hakkında söylediklerine şu sözlerle cevap verdi: "Beni öldürtmek için emir verdiği adamın yakalanıp cezaevine atıldığını anlattı mı size? Ya da 'Bir tek şartla boşanırım beni Türk vatandaşı yaparsan' deyip 1 yıl sırf bu yüzden beklediği mi? Evimi kiraya verdiğimde kiracının beni arayıp 'Tolga bey evde büyüler bulduk' dedi. Daha hangi birini anlatayım? Bu söylediklerimin hepsinin ispatı var.

"O KADINDAN KURTULDUĞUM İÇİN ŞÜKÜR EDİYORUM"

Şu mübarek ayda bak Rabbim'e şükür ediyorum beni böyle bir kadından kurtardığı için. Benim için o bir ölü. Oğlum benim oğlum ama gün gelir o da gerçekleri bildiğinde onun yanında bir dakika kalmaz. Bu kadar söyleyeceklerim. Zamanı geldiğinde Cihangir doğru yolu görecek eminim. O gün gelinceye kadar sabırla bekleyeceğim"

"TOLGA NAFAKA ÖDEMİYOR"

Gunay Musayeva, canlı yayında eski eşi hakkında şunları söylemişti: "Tolga nafakasını ödemiyor. Galiba iki aylık nafaka yatırdı, ondan sonra da hiç yatırmadı. Beş yıl içinde sadece bin TL yatırdı başka da nafaka ücreti almadım. Önceden pedagoglar babasının görmesini istiyordu, bir dönem gösterdik ama sonra alıştı zaten yokluğuna. 5 yılda çok ama çok az gördü babasını. Ben Tolga'nın üçüncü kez baba olacağını şimdi bu programda öğrendim. Ne diyeyim; inşallah onlara daha iyi baba olur. Ben oğlum Cihangir'in hem annesi hem babası oldum.

tolga-karel-eski-esi-gunay-musayeva-nin-12052808_1029_m

Tolga oğlumu hiç aramadı. Belki doğum gününde arar diye düşünüyordum ama o zaman bile aramadı. Instagram'dan takip ediyor. Ben de artık oğlumla ilgili paylaşım yapmıyorum çok fazla. Tolga'nın anne babası da bu süreçte hiç ilgilenmedi, arayıp sormadı. Oğlumu tek başıma büyütüyorum. Zor günler yaşadık, iyiyiz artık çok şükür."

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Bu halinden eser yok! Zayıflama tepkisiBu halinden eser yok! Zayıflama tepkisi
Skandal videodan sonra bir ilk!Skandal videodan sonra bir ilk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tolga karel Gunay Musayeva tolga karel

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da Adem Kılıçcı bombası! Acun açıkladı

Survivor'da Adem Kılıçcı bombası! Acun açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hande Ataizi'nden Talat Bulut itirafı!

Hande Ataizi'nden Talat Bulut itirafı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
YOLDAN GEÇENLE EVLENİRSEN OLACAĞI BUDUR ÇIKARLAR ÜZERİNE KURULU EVLİLİKLERDE YAŞADIĞINA ŞÜKRET
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turabi Amerika'da büyük finale kaldı

Amerika'yı salladı! Büyük final...

Hatice'nin son hali hayranlarını üzdü

Son hali olay oldu! 'Nazar' dedi

Usta oyuncu Eşref Kolçak'tan kötü haber

Usta oyuncudan kötü haber

Eva Herzigova çok cesur! Cannes cesareti

Akşam yemeğinde transparan tercih! Gözler ondaydı

Yıldız Asyalı'nın yüzüne ne oldu? 'Kazadan sonra...'

Yüzüne ne oldu? 'O kazadan sonra...'

Ferhunde Hanımlar'ın başarılı oyuncusu İpek Çeken: Soyunmam gerekiyorsa...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.