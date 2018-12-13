Tolga Karel'in eski eşi sert konuştu

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel iki yıl önce Amerika’ya yerleşti. İş değişikliği yapan Karel geçtiğimiz hafta şoför olduğu haberleriyle gündem oldu. Bu haber üzerine Karel'in eski eşi Günay Musayeva olay bir yorum yaptı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Günay Musayeva, oğlu Cihangir'le ilgilenmeyen babasıyla ilgili, "Tolga TIR şoförü olabilir ama baba olamaz" dedi.

Evlilikleri boyunca sık sık kavgalarıyla gündeme gelen Tolga Karel ve Günay Musayeva, 2015 yılında boşanmıştı.



