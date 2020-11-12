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  4. Tolga Karel kendisiyle 'kamyoncu' diyerek dalga geçen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

Tolga Karel kendisiyle 'kamyoncu' diyerek dalga geçen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

12.11.2020 14:35 | Son Güncelleme:
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Tolga Karel kendisiyle 'kamyoncu' diyerek dalga geçen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

2016 yılında oyunculuğu bırakan ve Türkiye'den ABD'ye taşınan Tolga Karel bir süredir TIR şoförlüğü yapıyor. Karel kendisiyle "kamyoncu" diyerek dalga geçen bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı paylaşan Tolga Karel 2016 yılında oyunculuğu bırakmıştı. Bir süre sağlık turizmiyle ilgilenen Karel’in işleri yolunda gitmemişti. Karel Türkiye'yi terk ederek Amerikalı eşinin ailesinin evine yerleşti.

Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel'in işiyle dalga geçen bir takipçisi ünlü isme "kamyoncu" dedi. Tolga Karel ise bu yoruma sessiz kalmadı. "Adamdaki akla bak sen git kamyoncu ol" diyen takipçisine yanıt veren Karel gündeme bomba gibi düştü.

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Karel verdiği yanıtta "He la kamyoncu oldum hoşuna mı gitti gardaş! Ama dikkat et bu kamyoncu 1 aylık kazancıyla bütün sülalene hayatı boyuncu burs verir haberin olsun" dedi.

Ekran Alıntısı

Karel'in bu yanıtı sonrası kazancı merak edildi. Karel daha önceki açıklamalarında aylık 8 bin dolar kazandığını söylemişti.

Tolga Karel kısa süre önce de 320 bin dolar değerinde bir ev satın almıştı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
terbiyesiz
Akıllıca iş kamyoncu olmak ben sağlıkla çalışmasını diliyorum
orda o parayla açlık sınırında yaşıyor burda millete hava atıyor

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