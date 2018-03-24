MAGAZİN

Tolgahan Sayışman hastanelik oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

Afrika seyahati öncesi sarıhumma aşısı yaptıran Tolgahan Sayışman hastanelik oldu. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, geceyi acilde geçirdi.

Tolgahan Sayışman hastanelik oldu

ROL aldığı diziler sayesinde Afrika’da da ünlenen Tolgahan Sayışman’a geniş bir hayran kitlesinin bulunduğu Angola’dan davet geldi. Daveti kabul eden ve önümüzdeki hafta ülkeye gidecek olan ünlü oyuncu, seyahat öncesi zorunlu tutulan sarıhumma aşısını yaptırdı. Ancak bu aşı Sayışman’ı hastanelik etti.

ARNAVUTLUK’A GİDEMEDİ

Aşı sonrası vücudu alerjik reaksiyon gösteren Tolgahan Sayışman, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gerekli tedavi uygulandıktan sonra gece boyunca müşahede altında tutulan oyuncu, ertesi gün taburcu edildi. Bu talihsiz durum, Sayışman’ın Arnavutluk seyahatinin de iptal olmasına yol açtı. Ünlü oyuncu, Arnavutluk’ta televizyon programı sunmaya başlayan eşi Almeda Abazi’nin ilk yayınında yanında olmayı planlıyordu. Ancak doktoru dinlenmesi gerektiğini söyleyince Sayışman evinde kalmayı tercih etti.

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