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Tom Cruise’in başrolünü oynadığı ‘Top Gun: Maverik’ filminden hayranlarını üzecek haber geldi

Seray Üstün Seray Üstün
12.04.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksiyon filmlerinin en cesur isimlerinden Tom Cruise, tam 35 yıl aranın ardından yeniden Maverick olarak geri dönüyor. Vizyona girmesi merakla beklenen gerçek jet uçaklarının kullanıldığı Top Gun: Maverick filmi vizyon tarihinde değişiklik yaptığını duyurdu.

Tom Cruise’in başrolünü oynadığı ‘Top Gun: Maverik’ filminden hayranlarını üzecek haber geldi

Dünya sinemasında bir efsane haline gelen Top Gun filminin devamı niteliğindeki ‘Top Gun: Maverik’ projesi için koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında vizyon tarihinde değişiklik yapıldı.

Top Gun: Maverick'te Tom Cruise'a; Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis ve Ed Harris gibi isimler eşlik ediyor. Tom Cruise, ilk filmde olduğunu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacak. Filmin yönetmenliğini ise Joseph Kosinski üstleniyor.

Top Gun Maverick filminin 2 Temmuz 2021 tarihinde vizyonda girmesi bekleniyordu. Ancak alınan önlemler kapsamında filmin vizyon tarihi 19 Kasım 2021’e ertelendi.

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Tom Cruise
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