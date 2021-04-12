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2021 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Seray Üstün Seray Üstün
12.04.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da seyircisiz olarak düzenlenen töreni Edith Bowman ve Dermot O’Leary sundu. Nomadland filmi 4 dalda ödül alarak törenine damga vurdu

2021 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Londra’da düzenlenen etkinlik koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Sadece ödül törenini sunanların fiziksel katılım gösterdiği, adayların ve kazananların görüntülü bağlantıyla katıldığı geceye En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın oyuncu ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alan Nomadland filmi damga vurdu. Davetliler arasında yer alan ve her yıl eşi Kate Middleton ile töreni ön sırada izleyen Prens Willam, dedesi Prens Philip'in ölümü nedeniyle törene katılmadı. Törende Prens Philip için anma yapıldı. İşte 2021 BAFTA Ödülleri'nin kazananlar...

EN İYİ FİLM: Nomadland
EN İYİ KADIN OYUNCU: Frances McDormand, Nomadland
EN İYİ ERKEK OYUNCU: Anthony Hopkins, The Father
EN İYİ YÖNETMEN: Chloé Zhao, Nomadland
YÜKSELEN YILDIZ: Bukky Bakray
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ: Promising Young Woman
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK: Soul
EN İYİ BELGESEL: My Octopus Teacher
İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN VEYA YAPIMCIDAN EN İYİ FİLM: His House, Remi Weekes (Yazar, yönetmen)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Yuh-Jung Youn, Minari
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Promising Young Woman, Emerald Fennell
EN İYİ UYARLAMA SENARYO: The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Nomadland, Joshua James Richards
İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM: Another Round
EN İYİ KURGU: Sound Of Metal, Mikkel E.G. Nielsen
EN İYİ ANİMASYON: Soul

2021 SAG Ödülleri sahiplerini buldu2021 SAG Ödülleri sahiplerini buldu


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