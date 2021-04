2021 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Londra’da düzenlenen etkinlik koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Sadece ödül törenini sunanların fiziksel katılım gösterdiği, adayların ve kazananların görüntülü bağlantıyla katıldığı geceye En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın oyuncu ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alan Nomadland filmi damga vurdu. Davetliler arasında yer alan ve her yıl eşi Kate Middleton ile töreni ön sırada izleyen Prens Willam, dedesi Prens Philip'in ölümü nedeniyle törene katılmadı. Törende Prens Philip için anma yapıldı. İşte 2021 BAFTA Ödülleri'nin kazananlar...

EN İYİ FİLM: Nomadland

EN İYİ KADIN OYUNCU: Frances McDormand, Nomadland

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Anthony Hopkins, The Father

EN İYİ YÖNETMEN: Chloé Zhao, Nomadland

YÜKSELEN YILDIZ: Bukky Bakray

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ: Promising Young Woman

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK: Soul

EN İYİ BELGESEL: My Octopus Teacher

İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN VEYA YAPIMCIDAN EN İYİ FİLM: His House, Remi Weekes (Yazar, yönetmen)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Yuh-Jung Youn, Minari

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Promising Young Woman, Emerald Fennell

EN İYİ UYARLAMA SENARYO: The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Nomadland, Joshua James Richards

İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM: Another Round

EN İYİ KURGU: Sound Of Metal, Mikkel E.G. Nielsen

EN İYİ ANİMASYON: Soul