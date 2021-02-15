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Keira Knightley bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Keira Knightley bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Kadın yönetmenler dışında sevişme sahnelerde rol almayacağını söyleyen Keira Knightley, Johnny Depp’le öpüşme sahnesi hakkında ilk kez konuştu.

The Aftermath ve Colette gibi filmlerde müstehcen sahneler için soyunan başarılı oyuncu Keira Knightley, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla artık kadın yönetmenlerin çektiği filmler hariç kamera önünde soyunmayacağını ve sevişmeyeceğini söyleyen başarılı isim dikkat çeken çıkışlar yapmaya devam ediyor.

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Keira Knightley kısa süre önce verdiği röportajda Karayip Korsanları ve onun gibi büyük yapımlarda yer almayı hiç istemediğini belirtti. Başarılı oyuncu, Johnny Depp’le öpüşme sahnesi hakında da konuştu.

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KEİRA KNİGHTLEY ÖPÜŞMEDEN MEMNUN KALMIŞ

Bununla birlikte seride Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandıran Johnny Depp daha önce Knightley'i öptüğü sahnede epey rahatsız olduğunu açıklamıştı ancak Knightley, TMZ'ye verdiği ayrı bir röportajda "Aslında Johnny Depp'le daha iyi bir öpüşme sahnesi isteyemezdim" diye belirtti.

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Knightley'nin Depp'e nazaran sahneden daha memnun olduğu anlaşılıyor. Depp açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Romantik olarak çıkmadığınız birini öpmek tuhaf. Genel olarak öpücükler her zaman tuhaftır özellikle de Keira ve ben böyle bir durumda hiç birlikte olmadığımız için. Birbirimizi birkaç yıldır tanıyorduk ve aniden 'Buna hazır mısın?' demek zorunda kaldık.

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