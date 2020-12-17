Tom Cruise'un küfürlerine böyle karşılık verdiler! İstifalar peş peşe geldi

Tom Cruise’un Görevimiz Tehlike 7 filminin setinde Covid-19 tedbirlerine uymayan çalışanlara küfür ederek bağıdığı anların ses kaydı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sektörü ikiye bölen bu olay sonrası istifalar peş peşe geldi. Sette çalışan birinin verdiği bilgilere göre; Tom Cruise’un yaşadığı bu patlama ilk değildi. Aylardır süren gerilim sonrası defalarca çalışanları bağırarak uyaran Tom Cruise’un tavrına karşılık, Görevimiz Tehlike 7 ekibinden 5 kişi istifa etti.

TOM CRUİSE’UN TAVRI SEKTÖRÜ İKİYE BÖLDÜ

Tom Cruise’un ses kaydının sızdırılmasından sonra yeni bir tartışma daha ortaya çıktı. Bazı kesimler Tom Cruise’u haklı bulurken bazıları ise tavrının çirkin olduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncunun ekip arkadaşlarına küfür etmesine tepki gösterenler olduğu gibi, set çalışanlarının hatalı olduğunu Cruise’un yerinde tepki verdiğini düşünenler de oldu.

Konuyla ilgili fikrini beyan edenlerden biri George Clooney oldu. George Clooney yaptığı açıklamada, “Bu kadar büyük tepki göstermezdim. İnsanları kırmazdım” derken, Cruise’un setteki diğer herkesten de sorumlu olduğunu ve tamamen haklı olduğunu belirtti.

İngiliz Yayıncılık, Eğlence, İletişim ve Tiyatro Birliği Sendikasından Spencer MacDonald şunları söyledi: "Sektörde çalışan insanlar için çok zor bir yılın ardından ekiplerin hak ettiği son şey, multi milyoner bir Hollywood yıldızının taciz edip işlerini tehdit etmesi."



