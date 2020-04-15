Tom Hanks ile birlikte koronavirüse yakalanan Rita Wilson yaşadıklarını anlattı

Tedavileri bittikten sonra 14 gün kiraladıkları bir evde kalan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson daha sonra ülkeleri olan ABD'ye döndü. Rita Wilson, CBS'in This Morning adlı programına konuk oldu ve yaşadıklarını anlattı.
63 yaşındaki Rita Wilson, hastalığın ilk başladığı dönemde vücut ağrıları hissettiğini belirterek sonra da ateşinin çıktığını anlattı. 39 derece ateşle mücadele ettiğini söyleyen Wilson o dönemde daha önce benzerini hiç yaşamadığı bir titreme hissettiğini de söyledi.
Wilson, kendisiyle aynı yaşta olan eşi Tom Hanks'in semptomlarının ise kendi yaşadıklarından daha hafif seyrettiğini söyledi. Hanks'in ateşinin kendisininki kadar yükselmediğini anlattı.
Rita Wilson tedavi sürecinde kendisine bir sıtma ilacı verildiğini ancak bunun iyileşmesine katkıda bulunup bulunmadığından emin olmadığını da sözlerine ekledi. Wilson "Belki de ateşin düşme zamanı gelmişti" dedi.
Rita Wilson kullandığı ilacın çok yan etkisi olduğunu da anlattı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve kas güçsüzlüğü yaşadığını belirtti. Rita Wilson "Bence insanlar bu sıtma ilacı konusunda iyi düşünmeliler. Bu duruma yardım edip etmediğini gerçekten bilmiyoruz” dedi.
Wilson, şimdi hem kendisinin hem de Hanks'ın bağışıklıklarının güçlü olduğunu ve her ikisinin de aşı araştırmasına yardımcı olmak için kan bağışladığını söyledi.
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