Tom Hanks ile birlikte koronavirüse yakalanan Rita Wilson yaşadıklarını anlattı

Tedavileri bittikten sonra 14 gün kiraladıkları bir evde kalan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson daha sonra ülkeleri olan ABD'ye döndü. Rita Wilson, CBS'in This Morning adlı programına konuk oldu ve yaşadıklarını anlattı.

HER YERİM AĞRIYORDU

63 yaşındaki Rita Wilson, hastalığın ilk başladığı dönemde vücut ağrıları hissettiğini belirterek sonra da ateşinin çıktığını anlattı. 39 derece ateşle mücadele ettiğini söyleyen Wilson o dönemde daha önce benzerini hiç yaşamadığı bir titreme hissettiğini de söyledi.

TOM'UN SEMPTOMLARI DAHA HAFİFTİ

Wilson, kendisiyle aynı yaşta olan eşi Tom Hanks'in semptomlarının ise kendi yaşadıklarından daha hafif seyrettiğini söyledi. Hanks'in ateşinin kendisininki kadar yükselmediğini anlattı.

BELKİ DE ATEŞİN DÜŞME ZAMANI GELMİŞTİ

Rita Wilson tedavi sürecinde kendisine bir sıtma ilacı verildiğini ancak bunun iyileşmesine katkıda bulunup bulunmadığından emin olmadığını da sözlerine ekledi. Wilson "Belki de ateşin düşme zamanı gelmişti" dedi.

İLACIN ÇOK YAN ETKİSİ VARDI

Rita Wilson kullandığı ilacın çok yan etkisi olduğunu da anlattı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve kas güçsüzlüğü yaşadığını belirtti. Rita Wilson "Bence insanlar bu sıtma ilacı konusunda iyi düşünmeliler. Bu duruma yardım edip etmediğini gerçekten bilmiyoruz” dedi.