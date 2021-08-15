MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tom Hardy: Venom'dan sonra iki ameliyat geçirmem gerekti

Tom Hardy: Venom'dan sonra iki ameliyat geçirmem gerekti

15.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tom Hardy, Venom: Zehirli Öfke'nin (Venom) çekimlerinin kendisini fiziksel olarak epey zorladığını belirterek, iki dizinden ameliyat olması gerektiğini açıkladı.

Tom Hardy: Venom'dan sonra iki ameliyat geçirmem gerekti

Hollywood yıldızı Tom Hardy, Venom: Zehirli Öfke'nin (Venom) çekimlerinin ardından iki dizinden ameliyat olması gerektiğini açıkladı.

spl1419947_008

Esquire'a verdiği röportajda Hardy, Venom filmlerine ve yeni projesi Havoc'a dair konuştu. Ünlü aktör Havoc için özel olarak antrenman yaptığını ve yapımın fiziksel olarak gerektirdiği zorluklardan heyecan duyduğunu ifade etti.

spl1537816_001

Independent'in haberine göre, halihazırda genel bir güç ve kondisyon programı uyguladığını belirten Hardy günde bir saat Brezilya jiu-jitsu'su (bir tür dövüş sanatı) yapıyor ve film için koreografi çalışıyor.

SPL4188908_001

Öte yandan ilk Venom filmini çekerken aksilik yaşadığını söyleyen aktör iki diz ameliyatına ihtiyaç duyduğunu belirtti ve "Dizlerim mahvolmuştu" dedi.

SPL5012544_007

Hardy ikinci Venom filminin çekimleri başladığındaysa iyileşme sürecinin sekizinci haftasında olduğunu söyledi. Bununla birlikte ünlü aktör şu an iyi durumda olduğundan emin olduğunu ve kendisini daha önce hiç olmadığı kadar formda hissettiğini belirtti.

SPL5029831_001

Marvel çizgi romanlarından sinemaya uyarlanan film 2018'de vizyona girmişti. Yapım olumsuz eleştiriler alsa da Sony, Venom: Zehirli Öfke 2'nin (Venom: Let There Be Carnage) çekileceğini açıklamıştı.
SPL5042175_001

Venom 2'nin yönetmen koltuğunda Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinin Gollum'u Andy Serkis oturuyor. Vizyon tarihi ertelenen Venom: Zehirli Öfke 2'nin 15 Ekim'de izleyicilerle buluşması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şevval Şahin annesi ve ablasını paylaştı! Yorum yağdıŞevval Şahin annesi ve ablasını paylaştı! Yorum yağdı
Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı! Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı!
Esra Eron'un motosikletini çaldılar!Esra Eron'un motosikletini çaldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Sel bölgesinden yürekleri yakan fotoğraflar

Sel bölgesinden yürekleri yakan fotoğraflar

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Türkiye ve Yunanistan arasında "ayin" gerilimi! Ülkeye alınmadı

Türkiye ve Yunanistan arasında "ayin" gerilimi! Ülkeye alınmadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Eski gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı

Eski gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı

Karnını görenler şoke oldu

Karnını görenler şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.