Tom Hardy: Venom'dan sonra iki ameliyat geçirmem gerekti

Hollywood yıldızı Tom Hardy, Venom: Zehirli Öfke'nin (Venom) çekimlerinin ardından iki dizinden ameliyat olması gerektiğini açıkladı.

Esquire'a verdiği röportajda Hardy, Venom filmlerine ve yeni projesi Havoc'a dair konuştu. Ünlü aktör Havoc için özel olarak antrenman yaptığını ve yapımın fiziksel olarak gerektirdiği zorluklardan heyecan duyduğunu ifade etti.

Independent'in haberine göre, halihazırda genel bir güç ve kondisyon programı uyguladığını belirten Hardy günde bir saat Brezilya jiu-jitsu'su (bir tür dövüş sanatı) yapıyor ve film için koreografi çalışıyor.

Öte yandan ilk Venom filmini çekerken aksilik yaşadığını söyleyen aktör iki diz ameliyatına ihtiyaç duyduğunu belirtti ve "Dizlerim mahvolmuştu" dedi.

Hardy ikinci Venom filminin çekimleri başladığındaysa iyileşme sürecinin sekizinci haftasında olduğunu söyledi. Bununla birlikte ünlü aktör şu an iyi durumda olduğundan emin olduğunu ve kendisini daha önce hiç olmadığı kadar formda hissettiğini belirtti.

Marvel çizgi romanlarından sinemaya uyarlanan film 2018'de vizyona girmişti. Yapım olumsuz eleştiriler alsa da Sony, Venom: Zehirli Öfke 2'nin (Venom: Let There Be Carnage) çekileceğini açıklamıştı.



Venom 2'nin yönetmen koltuğunda Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinin Gollum'u Andy Serkis oturuyor. Vizyon tarihi ertelenen Venom: Zehirli Öfke 2'nin 15 Ekim'de izleyicilerle buluşması bekleniyor.