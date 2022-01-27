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Tom Odell İstanbul konseri ne zaman, nerede yapılacak? Tom Odell İstanbul konseri 2022 ücreti ne kadar?

27.01.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Türkiye’de konser verecek. İstanbullularla buluşmaya hazırlanan Dünyaca ünlü indie pop sanatçısının konser duyurusu sevenlerini heyecanlandırdı. Bu kapsamda Tom Odell İstanbul konseri ne zaman, nerede yapılacak? Tom Odell İstanbul konseri 2022 ücreti ne kadar? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ünlü sanatçının İstanbul’da vereceği konsere ilişkin detaylar...

Tom Odell İstanbul konseri ne zaman, nerede yapılacak? Tom Odell İstanbul konseri 2022 ücreti ne kadar?

Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, 2019 yılında İstanbul'da verdiği konser sonrası yeniden Türkiye'ye geliyor. Önceki konserinde biletlerin erken tükenmesi sevenlerini üzmüştü. Tom Odell'ın İstanbul'da yeniden sahne alacak olması sebebiyle konsere ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte Tom Odell’ın İstanbul konseri ile ilgili ayrıntılar...

TOM ODELL İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Dünyaca ünlü indie pop şarkıcısı Tom Odell en son 2019'da Zorlu PSM'de verdiği konserle adından söz ettirmişti. İngiliz şarkıcı, yeniden Avrupa turnesi kapsamında Epifoni organizasyonu ile İstanbullu sevenleriyle buluşacak. Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

TOM ODELL KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Tom Odell konserini; kültür, sanat ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park'ta verecek. Harbiye'de Kadırgalar Caddesi üzerinde bulunan KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak olan Odell unutulmaz şarkılarını bir kez daha hayranları için seslendirecek.

TOM ODELL İSTANBUL KONSERİ 2022 ÜCRETİ NE KADAR?

Tom Odell konser fiyatları sahne önü ve normal giriş olmak üzere 2 kategori üzerinden satışa sunuldu. Şu an için avantajlı dönem fiyatı üzerinden satışa sunulan biletler, kapasite dolduğunda yükselecek.
Sahne Önü biletleri 450.00 TL'den satışa sunulurken normal giriş için ücret 250.00 TL olarak duyuruldu.

TOM ODELL KİMDİR?

Tom Odell, 24 Kasım 1990 tarihinde İngiltere’de doğdu.
Söz yazarı ve şarkıcı olan İngiliz şarkıcı, hava yolları pilotu bir baba ile ilkokul öğretmeni bir annenin çocuğudur.
Bir kız kardeşe sahip olan Odell, çocukluğunun belirli bir kısmını Yeni Zelanda’da geçirmiştir. Seaford College’de eğitim hayatına başlayan Tom Odell, 7. Sınıftayken piyano öğrenmeye, 13 yaşında ise kendi şarkılarını yazmaya başlamıştır. 18 yaşında İngiltere’de bulunan York Üniversitesi2ne gitme planlarını bir kenara bırakarak Liverpool’da bir müzik üniversitesi kazanmak için çalışmaya başlamıştır. Bazı zamanlar Lonfra’da sahne alan ve müzik okullarına reklam veren Odell, Brighton Institute of Modern Music’de okumaya başlamış, 2010 yılında ise ‘Tom and The Tides’ adında bir müzik grubu kurmuştur. ‘Spider’ isimli ilk şarkısını bu grupla Brighton Institute of Modern Music okulunun öğrenci albümü için kaydetmiştir. Fakat Odell, daha sonra kariyerine solo olarak devam etme kararı almıştır.
2012’de çıkarmış olduğu ‘Songs From Another Love’ EP’si ile müzik kariyerine başlamıştır. 2013 yılında BRITs Award’da ‘Eleştirmenlerin Seçimi’ ödülünü alan ünlü sanatçının ilk stüdyo albümü ise ‘Long Way Down’dur. 24 Haziran 2013 tarihinde yayınlanmış olan bu albümün ardından 10 Haziran 2016 tarihinde ise ‘Wrong Crowd’ isimli ikinci albümünü satışa çıkarmıştır.

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