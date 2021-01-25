Tomara Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Tomara Şelalesi hakkında bilgi

Gümüşhane gezilecek yerler listenize mutlaka almanız gereken bir güzellik Tomara Şelalesi. Bir çok koldan dökülen şelale tüm coşkusuyla akarken görenleri kendine hayran bırakıyor.

TOMARA ŞELALESİ NEREDE

Tomara Şelalesi, Gümüşhane ili, Şiran ilçesi sınırlarında bulunuyor. İlçe merkezinin güneyinde Seydibaba köyü yakınlarında yer alıyor. Şelale, yörede kırk gözeler adıyla da anılıyor.

Şiran-Tomara Şelalesi arası 21 km.

Gümüşhane-Tomara Şelalesi arası 105 km.

Tomara Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.

TOMARA ŞELALESİ HAKKINDA BİLGİ

70 dekarlık bir alanda, 1380 metre yükseklikte bulunan şelale 2011 yılında Tomara Şelalesi Tabiat Parkı olarak anılmaya başlandı. Şelale kaynağını yer altı sularından alıyor. Yaklaşık 25 metre ve 15 metre yükseklikten gür ve görkemli bir şekilde dökülen şelale yolculuğuna dar ve derin bir vadiye kıvrılarak devam ediyor. Dağın eteğindeki çok sayıda farklı kaynaktan fışkıran bu doğa harikası, yöre halkı tarafından “Kırk Gözeler” olarak adlandırılıyor.

Her yıl Temmuz ayının ilk haftası “geleneksel Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali“ gerçekleştiriliyor. Festivalde sosyal ve kültürel aktivite tutkunları için halk oyunları, bayrak tepe yürüyüşü, Kros ve bisiklet yarışmaları, konser, müzik ve eğlence programları oluyor.