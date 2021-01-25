Tomara Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Tomara Şelalesi hakkında bilgi

Gümüşhane gezilecek yerler listenize mutlaka almanız gereken bir güzellik Tomara Şelalesi. Bir çok koldan dökülen şelale tüm coşkusuyla akarken görenleri kendine hayran bırakıyor.
Tomara Şelalesi, Gümüşhane ili, Şiran ilçesi sınırlarında bulunuyor. İlçe merkezinin güneyinde Seydibaba köyü yakınlarında yer alıyor. Şelale, yörede kırk gözeler adıyla da anılıyor.
Şiran-Tomara Şelalesi arası 21 km.
Gümüşhane-Tomara Şelalesi arası 105 km.
Tomara Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.
70 dekarlık bir alanda, 1380 metre yükseklikte bulunan şelale 2011 yılında Tomara Şelalesi Tabiat Parkı olarak anılmaya başlandı. Şelale kaynağını yer altı sularından alıyor. Yaklaşık 25 metre ve 15 metre yükseklikten gür ve görkemli bir şekilde dökülen şelale yolculuğuna dar ve derin bir vadiye kıvrılarak devam ediyor. Dağın eteğindeki çok sayıda farklı kaynaktan fışkıran bu doğa harikası, yöre halkı tarafından “Kırk Gözeler” olarak adlandırılıyor.
Her yıl Temmuz ayının ilk haftası “geleneksel Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali“ gerçekleştiriliyor. Festivalde sosyal ve kültürel aktivite tutkunları için halk oyunları, bayrak tepe yürüyüşü, Kros ve bisiklet yarışmaları, konser, müzik ve eğlence programları oluyor.
Tabiat parkında yayla gezileri, ekoturizm faaliyetleri, tarihi alan gezileri, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, atv, bisiklet aktiviteleri yapılabilir. Şiran Tomara Şelalesi'nde konaklama yeri bulunmuyor.
Tomara Şelalesi'nin hikayesine göre şelalenin, doğanın gözyaşları olduğuna inanılıyor. Seydi Baba Köyü'nde bir çoban, öğle saatlerinde sürüsünü ıssız bir yerde yatırıp abdestini alıp, namazını kılıyormuş. Köylüler, sürüyü susuz bırakıyor diye çobanı dava etmişler. Bir gün çobanı takip eden köylüler, öğlen zamanı çobanın yine aynı ıssız yere indiğini ve elindeki değneğini toprağa vurduğunu görmüşler. Çıkan suyla çoban abdest alıp namazını kılmış sürüsü de suyunu içmiş. Çoban namazını kıldıktan sonra köylünün kendisini seyrettiğini fark edince çok sinirlenmiş ve kavalını bir tarafa, bıçağının kılıfını bir tarafa savurmuş. Kaval ile bıçak kılıfının düştüğü yerlerden sular fışkırmış. Ve bugünkü Tomara Şelalesi oluşmuş.