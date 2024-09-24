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  4. Tomris Giritlioğlu'nun cenazesinde konuşmakta zorlandı! Cansel Elçin ve eşinin zor anları

Tomris Giritlioğlu'nun cenazesinde konuşmakta zorlandı! Cansel Elçin ve eşinin zor anları

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.09.2024 13:33
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Bir süredir kanser tedavisi gören Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti. Türk sinema ve dizi tarihinde önemli bir isim olan Tomris Giritlioğlu'nun cenazesinde Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin zor anlar yaşadı.

Tomris Giritlioğlu'nun cenazesinde konuşmakta zorlandı! Cansel Elçin ve eşinin zor anları

Tomris Giritlioğlu'nun ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Tomris Giritlioğlu'nun ardından ünlü isimler paylaşımlarda bulunmuş Cansel Elçin Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşçakal Tomris" demişti.

Kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimlerin katıldığı cenazede Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti, gözyaşlarını tutamadılar.

Büyük üzüntü içinde olan ikiliden Cansel Elçin konuşmakta zorlandı. Elçin konuşmasında "Zaman çok çabuk geçiyor, Tomris hanım benim her şeyimdi, mesleki annem, en güzel hikâyeleri veren..." dedi. Ancak bu sırada zor anlar yaşadı.

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Başarılı oyuncu devamında "Bütün sektördeki herkesin onunla anıları vardır. Çok cesur bir kadındı. Onu çok özleyeceğiz annem gibiydi" dedi. (Magazinburada)

Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlandı!
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Anahtar Kelimeler:
Cansel Elçin
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