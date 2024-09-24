Tomris Giritlioğlu'nun cenazesinde konuşmakta zorlandı! Cansel Elçin ve eşinin zor anları

Tomris Giritlioğlu'nun ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Tomris Giritlioğlu'nun ardından ünlü isimler paylaşımlarda bulunmuş Cansel Elçin Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşçakal Tomris" demişti.

Kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimlerin katıldığı cenazede Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti, gözyaşlarını tutamadılar.

Büyük üzüntü içinde olan ikiliden Cansel Elçin konuşmakta zorlandı. Elçin konuşmasında "Zaman çok çabuk geçiyor, Tomris hanım benim her şeyimdi, mesleki annem, en güzel hikâyeleri veren..." dedi. Ancak bu sırada zor anlar yaşadı.

Başarılı oyuncu devamında "Bütün sektördeki herkesin onunla anıları vardır. Çok cesur bir kadındı. Onu çok özleyeceğiz annem gibiydi" dedi. (Magazinburada)