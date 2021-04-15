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  4. Ton balığı, iftar sofralarına girdi! Faydaları saymakla bitmiyor

Ton balığı, iftar sofralarına girdi! Faydaları saymakla bitmiyor

Seray Üstün Seray Üstün
15.04.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayını, dengeli beslenerek daha enerjik ve sağlıklı geçirmek mümkündür. Bunun için sahur ve iftar sofralarında Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Prof. Dr. Emine Nur Tozan, “Balık ve ton balığı, içinde bulunan D vitamini ve Omega-3 ile bağışıklığınızı güçlü tutarken, kilo kontrolünde de fayda sağlayacak” dedi.

Ton balığı, iftar sofralarına girdi! Faydaları saymakla bitmiyor

11 ayın sultanı Ramazan günleri başladı. Pandemi döneminin etkisiyle bu yıl Ramazan ayında hem sağlıklı hem de bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yönelim arttı. Uzun saatler boyunca aç kalınan Ramazan’da bağışıklığın güçlü kalması için ihtiyaç duyulan protein, vitamin ve mineralleri vücuttan eksik etmemek gerektiğini hatırlatan Algoloji Uzmanı Prof Dr. Emine Nur Tozan, iftar ve sahurda Akdeniz tipi beslenmeyle tüm ayın stresten uzak, enerjik ve sağlıklı geçirilebileceğinin de altını çizdi.

İftar sofraları için balığın, özellikle de Omega- 3, D vitamini ve protein bakımından zengin ton balığının önemini hatırlatan Tozan, “Bu dönemde bağışıklık dostu gıdalarla sağlıklı beslenmek ve gerekli besin ihtiyaçlarını doğru kaynaktan almak, her zamankinden daha fazla önem kazandı. Doğru beslenme yöntemleriyle vücut direncini artırarak, korona virüse karşı korunmayı ihmal etmeden aynı zamanda doyurucu ve sağlıklı besinler tercih etmeyi unutmayın. Akdeniz tipi beslenme ile karbonhidratı azaltarak, fazla kalorilerden kaçınmanız mümkün. Daha önemlisi bol yeşillik, dört tahıllı salata ve ton balığının bulunduğu iftar sofraları, bağışıklık ve metabolizmayı güçlendirmede de fayda oluştururken, gün boyu tokluk hissi yaşamanızı sağlayacak. Zeytinyağlı ton balığını tercih ederek, vücudunuzdaki iyi kolesterolü koruyabilir ve hatta yükseltebilirsiniz” dedi.

İFTAR SOFRALARINDA BU UYARILARA DİKKAT

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Ramazan ayı boyunca sindirimi kolay, uzun süre tok tutan ve vücuttaki iyi yağ oranını korumaya fayda sağlayan balık ve ton balığını öneren Tozan, “İftar sofralarında bağışıklığa yardımcı, lezzetli ve sindirimi kolaylaştırıcı besinlerin yer aldığı Akdeniz tipi beslenme şeklini öneriyoruz. Özellikle kalp- damar hastaları başta olmak üzere genç-yaşlı herkesin dikkat etmesi gereken bu dönemde, sebze ve salatalar başta olmak üzere, Omega-3 kaynağı bakımından zengin balık ve ton balığıyla hazırlanan iftar sofralarını tercih etmekte fayda var. Ancak sağlıklı ton balığının güvenilir ve kaliteli markalardan tüketmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Hint ve Atlantik Okyanusu’nun temiz ve derin sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, en doğal Omega-3 kaynağı olarak ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor.”dedi.

KİLO ALIMINA KARŞI BESLENME ÖNERİSİ

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Oruç tutarken kontrolsüz kilo alımına ve bağışıklığın güçsüz düşmesine karşı beslenme önerilerinde bulunan Tozan, “Oruç sebebiyle yaşanan susuzluk hissi, halsizlik, baş dönmesi, sersemlik gibi faktörler sağlığınızı tehdit etmeden, nefis terbiyesi ve porsiyon kontrolünü öğrenmek için Ramazan ayını harika bir fırsat olarak görmek gerek. Bunun için beslenmemizde de bazı değişimler yapmalıyız. Bu dönemde yeşil sebzeler ve balığın başrolde olduğu Akdeniz tipi beslenme, vücut direncini artırarak sindirimi kolaylaştırırken, korona virüse karşı da koruyucu bir kalkan olacaktır. Sadece iftarda değil, sahur vakitlerinde de kilo alımını önleyen ve de sağlıklı beslenmeye yardımcı olan Omega-3, B ve D vitamini bakımından güçlü besinler tüketilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar
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