Ton balığı, iftar sofralarına girdi! Faydaları saymakla bitmiyor

11 ayın sultanı Ramazan günleri başladı. Pandemi döneminin etkisiyle bu yıl Ramazan ayında hem sağlıklı hem de bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yönelim arttı. Uzun saatler boyunca aç kalınan Ramazan’da bağışıklığın güçlü kalması için ihtiyaç duyulan protein, vitamin ve mineralleri vücuttan eksik etmemek gerektiğini hatırlatan Algoloji Uzmanı Prof Dr. Emine Nur Tozan, iftar ve sahurda Akdeniz tipi beslenmeyle tüm ayın stresten uzak, enerjik ve sağlıklı geçirilebileceğinin de altını çizdi.

İftar sofraları için balığın, özellikle de Omega- 3, D vitamini ve protein bakımından zengin ton balığının önemini hatırlatan Tozan, “Bu dönemde bağışıklık dostu gıdalarla sağlıklı beslenmek ve gerekli besin ihtiyaçlarını doğru kaynaktan almak, her zamankinden daha fazla önem kazandı. Doğru beslenme yöntemleriyle vücut direncini artırarak, korona virüse karşı korunmayı ihmal etmeden aynı zamanda doyurucu ve sağlıklı besinler tercih etmeyi unutmayın. Akdeniz tipi beslenme ile karbonhidratı azaltarak, fazla kalorilerden kaçınmanız mümkün. Daha önemlisi bol yeşillik, dört tahıllı salata ve ton balığının bulunduğu iftar sofraları, bağışıklık ve metabolizmayı güçlendirmede de fayda oluştururken, gün boyu tokluk hissi yaşamanızı sağlayacak. Zeytinyağlı ton balığını tercih ederek, vücudunuzdaki iyi kolesterolü koruyabilir ve hatta yükseltebilirsiniz” dedi.