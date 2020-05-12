Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Too Hot To Handle’dan Francesca, Harry ile gerçekten nişanlandı mı?

Too Hot To Handle’dan Francesca, Harry ile gerçekten nişanlandı mı?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix yapımı iddialı yarışma To Hot Too Handle’ın en romantik çiftlerinden biri olan Harry ve Francesca çifti evlilik hazırlığında.

Too Hot To Handle’dan Francesca, Harry ile gerçekten nişanlandı mı?

Netflix’in çok konuşulan reality şov programı To Hot Too Handle’ın özel bölümü yayınlandı. Bu bölümde çok konuşulacak anlar yaşandı.

To Hot Too Handle’ın özel bölümünde Harry, Francesca’ya büyük bir sürpriz yaptı ve elinde tuttuğu plastik yüzükle Francesca’ya evlenme teklifi etti.

1
Harry “Bunu yapmak ister misin, evlenmek ister misin?”

Acemice edilmiş bir evlilik teklifi olmasına rağmen Francesca, Harry’e “Evet” dedi.

2
Francesca “Harry, onunla evlenmek istediğimi biliyor. Yani evet. Elbette.

Amerikan Variety dergisine konuşan Francesca nişanın henüz resmiyet kazanmadığını söyledi.

Netflix’in yeni reality şovu Too Hot to Handle (THTH) hakkında bilmeniz gereken her şeyNetflix’in yeni reality şovu Too Hot to Handle (THTH) hakkında bilmeniz gereken her şey

Francesca, nişanla ilgili Harry ile aralarında geçenleri “Ona biz şimdi nişanlı mıyız diye sordum. O da ‘yani bilmiyorum, sana benimle evlenir misin diye sordum” sözleriyle anlattı. Francesca röportajda evlilik teklifinin uygun bir şekilde ve yüz yüze yapılması gerektiğini söyleyerek “Soranlar için cevap veriyorum. Şu an için hayır, nişanlı değiliz” dedi.

0_MAIN-Too-Hot-To-Handle

Francesca açıklamalarına “Yani nişanlı gibiyiz ama bilmiyorum. Sonuçta Zoom’da buna nasıl karar verebilirsin ki. Bir şey söyleyemiyorum. Ama üzerinde konuştuğumuz bir şey” sözleriyle devam etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

@harryjowsey

TOO HOT TO HANDLE (@francescafarago)'in paylaştığı bir gönderi ()

Francesca açıklamalarına “Yani nişanlı gibiyiz ama bilmiyorum. Sonuçta Zoom’da buna nasıl karar verebilirsin ki. Bir şey söyleyemiyorum. Ama üzerinde konuştuğumuz bir şey” sözleriyle devam etti.

Netflix’in yeni programı 'Too Hot To Handle' kadrosu hakkında bilmeniz gerekenlerNetflix’in yeni programı 'Too Hot To Handle' kadrosu hakkında bilmeniz gerekenler

Harry’nin elinde tuttuğu plastik yüzükle evlenme teklifi etmesi aslında Francesca’nın fikriydi. Harry, onun bu isteğini hatırlayarak Francesca’ya tatlı bir jest yapmış oldu.

Francesca “Evlilik yüzüklerini paylaştığımız ortak bir dosyamız vardı ama Harry sürekli ‘Nasıl bir yüzük istiyorsun’ diye sormaya devam ediyordu, ben de ona ‘Sadece plastik bir yüzük istiyorum’ dedim. Belli ki Harry bunu planlamış çünkü gitti ve elinde plastik bir yüzükle geri geldi” dedi.

too-hot-to-handle-harry-francesca-1068x623

Harry’nin bu hareketinden hoşlanan Francesca “Şok oldum. Hem komikti hem de çok tatlıydı. Kesinlikle hazırlıksız yakalandım ama hoş bir jest oldu” dedi.

Çiftin nişanı tam olarak resmiyet kazanmasa da, evlilik planlarında ciddi görünüyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Disney çark etti! Yeni Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürpriziDisney çark etti! Yeni Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi
Çaya dair en güzel sözlerÇaya dair en güzel sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç görüntüler! Sahibini korumaya çalışan köpeği parçaladılar

Korkunç görüntüler! Sahibini korumaya çalışan köpeği parçaladılar

Yanlış görmüyorsunuz! Ünlü markalar peşinden koşuyor

Yanlış görmüyorsunuz! Ünlü markalar peşinden koşuyor

Her adımında yüzünüz kızaracak… İşte utandıran aşamalar

Her adımında yüzünüz kızaracak… İşte utandıran aşamalar

Arnold Schwarzenegger, 'Terminatör' filmine ateş püskürdü

Arnold Schwarzenegger, 'Terminatör' filmine ateş püskürdü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü ikili yeniden bir arada

Ünlü ikili yeniden bir arada

Gelinim Mutfakta'da duygusal veda! Fenomen isimler veda etti

Gelinim Mutfakta'da duygusal veda! Fenomen isimler veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnold Schwarzenegger, rol almadığı tek Terminatör filmi Salvation’a ateş püskürdü

Arnold Schwarzenegger, 'Terminatör' filmine ateş püskürdü

Yeni Karayip Korsanları filminde Johnny Depp yer alabilir

Disney çark etti! Yeni Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi

Russell Crowe setteki kaplandan canını zor kurtarmış

Gladyatör, kaplandan canını zor kurtarmış

Spike Lee karantinada film çekti

Ünlü yönetmen karantina günlerinde boş durmadı

Aileyle birlikte sevişme sahnesi izlemenin 7 tuhaf aşaması

Her adımında yüzünüz kızaracak… İşte utandıran aşamalar

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.