Too Hot To Handle’dan Francesca, Harry ile gerçekten nişanlandı mı?

Francesca açıklamalarına “Yani nişanlı gibiyiz ama bilmiyorum. Sonuçta Zoom’da buna nasıl karar verebilirsin ki. Bir şey söyleyemiyorum. Ama üzerinde konuştuğumuz bir şey” sözleriyle devam etti.

Francesca, nişanla ilgili Harry ile aralarında geçenleri “Ona biz şimdi nişanlı mıyız diye sordum. O da ‘yani bilmiyorum, sana benimle evlenir misin diye sordum” sözleriyle anlattı. Francesca röportajda evlilik teklifinin uygun bir şekilde ve yüz yüze yapılması gerektiğini söyleyerek “Soranlar için cevap veriyorum. Şu an için hayır, nişanlı değiliz” dedi.

To Hot Too Handle’ın özel bölümünde Harry, Francesca’ya büyük bir sürpriz yaptı ve elinde tuttuğu plastik yüzükle Francesca’ya evlenme teklifi etti.

Netflix’in çok konuşulan reality şov programı To Hot Too Handle’ın özel bölümü yayınlandı. Bu bölümde çok konuşulacak anlar yaşandı.

Francesca açıklamalarına “Yani nişanlı gibiyiz ama bilmiyorum. Sonuçta Zoom’da buna nasıl karar verebilirsin ki. Bir şey söyleyemiyorum. Ama üzerinde konuştuğumuz bir şey” sözleriyle devam etti.

Harry’nin elinde tuttuğu plastik yüzükle evlenme teklifi etmesi aslında Francesca’nın fikriydi. Harry, onun bu isteğini hatırlayarak Francesca’ya tatlı bir jest yapmış oldu.

Francesca “Evlilik yüzüklerini paylaştığımız ortak bir dosyamız vardı ama Harry sürekli ‘Nasıl bir yüzük istiyorsun’ diye sormaya devam ediyordu, ben de ona ‘Sadece plastik bir yüzük istiyorum’ dedim. Belli ki Harry bunu planlamış çünkü gitti ve elinde plastik bir yüzükle geri geldi” dedi.

Harry’nin bu hareketinden hoşlanan Francesca “Şok oldum. Hem komikti hem de çok tatlıydı. Kesinlikle hazırlıksız yakalandım ama hoş bir jest oldu” dedi.

Çiftin nişanı tam olarak resmiyet kazanmasa da, evlilik planlarında ciddi görünüyorlar.



