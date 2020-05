Too Hot To Handle’dan Francesca, Harry ile gerçekten nişanlandı mı?

Netflix’in çok konuşulan reality şov programı To Hot Too Handle’ın özel bölümü yayınlandı. Bu bölümde çok konuşulacak anlar yaşandı.

To Hot Too Handle’ın özel bölümünde Harry, Francesca’ya büyük bir sürpriz yaptı ve elinde tuttuğu plastik yüzükle Francesca’ya evlenme teklifi etti.



Harry “Bunu yapmak ister misin, evlenmek ister misin?”

Acemice edilmiş bir evlilik teklifi olmasına rağmen Francesca, Harry’e “Evet” dedi.



Francesca “Harry, onunla evlenmek istediğimi biliyor. Yani evet. Elbette.

Amerikan Variety dergisine konuşan Francesca nişanın henüz resmiyet kazanmadığını söyledi.

#TooHotToHandle: Harry proposed to Francesca on the reunion episode with a Ring Pop, but Francesca tells us they're actually not engaged pic.twitter.com/XX6ccvQKqp