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Toplu düğünlerden sonra şimdi de boşanma! Meksika’da 15 Şubat’ta toplu boşanma etkinliği düzenleyecek

24.01.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da Nogales Belediye Başkanı Ernesto Torres Navarro, kentte 15 Şubat’ta toplu boşanma etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Toplu boşanma törenine katılacakların kriterleri de belediye başkanı tarafından belirlendi.

Toplu düğünlerden sonra şimdi de boşanma! Meksika’da 15 Şubat’ta toplu boşanma etkinliği düzenleyecek

Veracruz eyaletinde yer alan Nogales şehrinin Belediye Başkanı Ernesto Torres Navarro sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentte 15 Şubatta toplu boşanma etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Ülkede birçok yerel yönetim 14 Şubat’ta toplu evlilik etkinliği düzenlerken, Nogales Belediyesi tarafından duyurulan boşanma etkinliği şaşkınlıkla karşılandı.

Navarro, düzenlenen toplu boşanma etkinliğine katılmak isteyen çiftlerin bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, bunların Nogales şehrinde evlenmiş olmaları, ayrı yaşıyor olmaları, çift arasında nafaka ve çocuk velayeti gibi konularda anlaşmazlık olmaması ve belediyeye borçlarının bulunmaması olduğunu açıkladı.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Etkinlik, şehir halkının çoğunlukla ilgisini toplasa da bazı çevrelerin tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar, bu etkinliğin toplumun sosyal yapısına bir darbe olacağını belirtirken, evliliklerin sona erdirilmesinde aile mahkemelerinin sorumlu olduğunu bu nedenle belediyenin bu konuya müdahale etmesinin tamamen yanlış olduğuna dikkat çekti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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