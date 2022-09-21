Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Toplu mezarlar açıldı! İşkence izleri mide bulandırdı: Çatlamış kafatasları, kırık kaburgalar, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! İşkence izleri mide bulandırdı: Çatlamış kafatasları, kırık kaburgalar, kopmuş cinsel organlar...

21.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın işgalinden yakın zamanda kurtarılan, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki İzyum kentinde devasa bir toplu mezar araştırmalar için yetkililer tarafından açıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky yaptığı açıklamada, İzyum ve çevresinde birçoğunun sivillere ait olduğu düşünülen 450 mezar bulunduğunu söyledi. Mezarlardan çıkarılan cesetlerin neredeyse tamamında, acımasız işkence biçimlerine maruz bırakıldıklarının açık belirtileri görülüyordu.

Toplu mezarlar açıldı! İşkence izleri mide bulandırdı: Çatlamış kafatasları, kırık kaburgalar, kopmuş cinsel organlar...

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevheny Yenin, yalnızca 19 Eylül'de toplu mezardan 146 ceset çıkarıldığını açıkladı. Yenin, yaptığı açıklamada "Şiddete maruz kalarak öldüklerine dair belirtileri olan cesetler bulmaya devam ediyoruz. Bunlar arasında kırık kaburgalar, çatlamış kafatasları, elleri bağlı insanlar, kırık çeneler ve koparılmış cinsel organlar var." dedi.

İKİSİ ÇOCUK

2022-09-20T173114Z_833337926_RC25LW9WYH0Y_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-IZIUM-DRONE

Harkov Valisi Oleg Synehubov ise, şimdiye kadar bulunan cesetlerden ikisinin çocuklara ait olduğunu açıkladı. Cesetlerde işkence izlerine rastladıklarını söyleyen Synehubov, ölenlerde ayrıca patlayıcı, şarapnel ve bıçak yaraları bulunduğunu da ekledi.

İŞKENCE MERKEZİ OLDU

1_Ukraine

Bu süreçte, bölge Rus güçleri tarafından işgal edilirken İzyum polis karakolunun işkence merkezine dönüştürüldüğü iddia edilmişti. Delil toplamak için karakola gönderilen adli tıp müfettişleri burada, Ukraynalı kurbanlara acı çektirmek için kullanılmış olabileceğini düşündükleri elektrik kabloları da dahil olmak üzere bir dizi işkence aleti buldular.

''BUNLAR YALAN''

2022-09-20T173115Z_1879166264_RC25LW9BCMYM_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-IZIUM-DRONE

Bu arada Kremlin, üst düzey AB yetkililerinin Kremlin'in Ukrayna'daki eylemlerine yönelik bir savaş suçu soruşturması çağrısı yaptığı sırada, Ukrayna'yı Harkov'da bulunan toplu mezarların raporlarını uydurmakla suçladı. Dün (19 Eylül Pazartesi) açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Bunlar yalan, Rusya'nın bu hikayede gerçeği savunacağını da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı
Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgıncaÇıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca
Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Rusya Ukrayna savaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Gözyaşları içinde anlattı! “Bu hafta her gece...”

Gözyaşları içinde anlattı! “Bu hafta her gece...”

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yetişkin içerik yıldızı şoke etti! Önce kendisi sonra ikiziyle..

Yetişkin içerik yıldızı şoke etti! Önce kendisi sonra ikiziyle..

İlginizi Çekebilir

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.