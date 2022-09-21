Toplu mezarlar açıldı! İşkence izleri mide bulandırdı: Çatlamış kafatasları, kırık kaburgalar, kopmuş cinsel organlar...

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevheny Yenin, yalnızca 19 Eylül'de toplu mezardan 146 ceset çıkarıldığını açıkladı. Yenin, yaptığı açıklamada "Şiddete maruz kalarak öldüklerine dair belirtileri olan cesetler bulmaya devam ediyoruz. Bunlar arasında kırık kaburgalar, çatlamış kafatasları, elleri bağlı insanlar, kırık çeneler ve koparılmış cinsel organlar var." dedi.

İKİSİ ÇOCUK

Harkov Valisi Oleg Synehubov ise, şimdiye kadar bulunan cesetlerden ikisinin çocuklara ait olduğunu açıkladı. Cesetlerde işkence izlerine rastladıklarını söyleyen Synehubov, ölenlerde ayrıca patlayıcı, şarapnel ve bıçak yaraları bulunduğunu da ekledi.

İŞKENCE MERKEZİ OLDU

Bu süreçte, bölge Rus güçleri tarafından işgal edilirken İzyum polis karakolunun işkence merkezine dönüştürüldüğü iddia edilmişti. Delil toplamak için karakola gönderilen adli tıp müfettişleri burada, Ukraynalı kurbanlara acı çektirmek için kullanılmış olabileceğini düşündükleri elektrik kabloları da dahil olmak üzere bir dizi işkence aleti buldular.

''BUNLAR YALAN''

Bu arada Kremlin, üst düzey AB yetkililerinin Kremlin'in Ukrayna'daki eylemlerine yönelik bir savaş suçu soruşturması çağrısı yaptığı sırada, Ukrayna'yı Harkov'da bulunan toplu mezarların raporlarını uydurmakla suçladı. Dün (19 Eylül Pazartesi) açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Bunlar yalan, Rusya'nın bu hikayede gerçeği savunacağını da sözlerine ekledi.

