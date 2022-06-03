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  4. Toplu taşımada iğrenç olay! Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...

Toplu taşımada iğrenç olay! Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...

03.06.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan taciz mide bulandırdı. Sabah saatlerinde Pendik'te İETT otobüsündeki yolcular, alkollü bir şahsın 15 yaşındaki kızı taciz ettiğini fark etti. Vatandaşlar alkollü sapığı otobüsten indirerek darp etti. Yolcular bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Toplu taşımada iğrenç olay! Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...

Pendik’te İETT aracında alkollü olarak seyahat bir şahıs, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla otobüsten indirilerek vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

FDF

YOLCULAR FARK ETTİ

Olay, Pendik’te saat 10.30 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik’te İETT aracına binen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, otobüs içerisinde yolculuk eden 15 yaşındaki kızı taciz etti. Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen şahsı araçtan indirerek darp etti. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu ve yüzünün kanlar içerisinde olduğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz
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