Toprağa gömülü kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Olay Düzce’nin Uzunmustafa Mahallesi 848 sokakta meydana geldi.

Akşam saatlerinde evlerine giden iki kadın etraftan kedi yavrusu sesi duydular. Sesi dinleyen kadınlar kediye rastlayamadılar ancak kedi yavrusunun sesinin artarak devam ettiğini fark edince durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekipleri çevrede yaptıkları incelemede toprağa gömülmüş halde kedi yavrusu olduğunu gördüler. İtfaiye eri elleriyle toprağı dikkatli kazarak kedi yavrusunu gömülü olduğu yerden çıkardı. İtfaiye erinin kediyi çıkardıktan sonra ki sevinci ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kurtarılan yavru kedi Düzce Belediyesi Hayvan barınağına götürüldü. Yapılan tedavisinin ardından doğaya bırakılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

