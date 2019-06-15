Mynet Trend

Toprağa gömülü kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.06.2019 14:36 | Son Güncelleme

Düzce’nin Uzunmustafa Mahallesi’nde toprak altında bulunan kediyi Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma anı cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Olay Düzce’nin Uzunmustafa Mahallesi 848 sokakta meydana geldi.

Akşam saatlerinde evlerine giden iki kadın etraftan kedi yavrusu sesi duydular. Sesi dinleyen kadınlar kediye rastlayamadılar ancak kedi yavrusunun sesinin artarak devam ettiğini fark edince durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekipleri çevrede yaptıkları incelemede toprağa gömülmüş halde kedi yavrusu olduğunu gördüler. İtfaiye eri elleriyle toprağı dikkatli kazarak kedi yavrusunu gömülü olduğu yerden çıkardı. İtfaiye erinin kediyi çıkardıktan sonra ki sevinci ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kurtarılan yavru kedi Düzce Belediyesi Hayvan barınağına götürüldü. Yapılan tedavisinin ardından doğaya bırakılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Polisten kaçmak için aşağı atladıPolisten kaçmak için aşağı atladı
Kurtarmak için seferber oldularKurtarmak için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toprak Düzce Yavru Kedi

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji 4 il için saat verdi: Çok kuvvetli olacak!

Meteoroloji 4 il için saat verdi: Çok kuvvetli olacak!

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Bebek monitöründen sesler gelince gerçek ortaya çıkıyor!

Bebek monitöründen sesler gelince gerçek ortaya çıkıyor!

İğrenç haber! 14 yaşındaki öz kızını hamile bıraktı: İfadesinde söyledikleri...

İğrenç haber! 14 yaşındaki öz kızını hamile bıraktı: İfadesinde söyledikleri...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisten kaçmak için metrelerce yüksekten atladı

Polisten kaçmak için aşağı atladı

Mahsur kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular

Kurtarmak için seferber oldular

Hemzemin geçitte kaza yapan yaşlı adamın hayatını kurtardı

Yaşlı adamın hayatını kurtardı

Sınava geç kaldığı için içeri alınmayan öğrenci gözyaşlarına boğuldu

Yine aynı görüntü! İçeri giremeyince yıkıldı

Fatih’te kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Turist kadın büyük şok yaşadı!

Susuz kalan sokak kedisine zabıta memuru eliyle su içirdi

Susuz kediye elleriyle su içirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.