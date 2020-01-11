Torosların eteklerinde köy köy gezip öğrencileri "iyilikle" tıraş ediyor

MERSİN (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Mersin'in Anamur ilçesinde berberlik yapan Bayram Baysal başlattığı ''İyilik makası köy yollarında'' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Toros Dağları'nın eteklerindeki okullara giderek öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya gelen ve ilkokula kadar eğitim hayatı süren, ardından ağabeyi Ramazan ile çalışmak için Anamur'a yerleşen Bayram Baysal (37), burada bir berberin yanında çırak olarak işe başladı.

Baysal, burada 16 yıl çalıştıktan sonra usta oldu ve yaptığı birikimle kendi iş yerini açtı.

İşlerin iyi gitmesiyle ailesine yardımcı olan ve bir süre sonra evlenen Baysal, kendi çocukluk yıllarını da unutmadı.

Baysal, ilkokulu maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakmasından dolayı ailesinin durumu kötü olan öğrenciler için ''İyilik makası köy yollarında'' isimli sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Proje kapsamında Toros Dağları'nın eteklerindeki okullara giden Baysal, yanında getirdiği berber çantasıyla köy köy gezip öğrencilerin saçlarını ücretsiz kesmeye başladı.