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    Tortilla tarifi: Tortilla nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    17.09.2024 16:49
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    Sadece birkaç malzeme ile çok kısa süre içinde hazırlanabilen Tortilla, Meksika mutfağının en gözde yiyeceklerinden biridir. Bir lavaş türü olarak bilinen Tortilla'yı siz de kendi mutfağınızda yapabilir ve her öğünde kullanabilirsiniz.

    Tortilla tarifi: Tortilla nasıl yapılır?
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    Kaç adet 10
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Adet 125kal

    Marketlerde hazır olarak bulup satın alabileceğiniz Tortillaları, aşağıdaki tarifi kullanarak kısa süre içinde ve istediğiniz miktarlarda hazırlayabilirsiniz. İsterseniz daha fazla Tortilla ekmeği yapmak için verilen miktarları artırabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 4 bardak un
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 2 bardak ılık su
    • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

    TARİF

    • Bir kapta tüm malzemeleri karıştırın.
    • İyice yoğurun ve 10 dakika üzeri kapalı bekletin.
    • Hamurdan ceviz boyutlarında 10 adet beze kopartın.
    • Elinizle şekillendirip top hâline getirin.
    • Her bezeyi açın.
    • Tavada iki tarafını da pişirin.
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    Anahtar Kelimeler:
    Meksika mutfak tarif
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