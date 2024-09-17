Tortilla tarifi: Tortilla nasıl yapılır?

Marketlerde hazır olarak bulup satın alabileceğiniz Tortillaları, aşağıdaki tarifi kullanarak kısa süre içinde ve istediğiniz miktarlarda hazırlayabilirsiniz. İsterseniz daha fazla Tortilla ekmeği yapmak için verilen miktarları artırabilirsiniz.

MALZEMELER 4 bardak un

1 tatlı kaşığı tuz

2 bardak ılık su

1 tatlı kaşığı kabartma tozu