Tortilla tarifi: Tortilla nasıl yapılır?

Sadece birkaç malzeme ile çok kısa süre içinde hazırlanabilen Tortilla, Meksika mutfağının en gözde yiyeceklerinden biridir. Bir lavaş türü olarak bilinen Tortilla'yı siz de kendi mutfağınızda yapabilir ve her öğünde kullanabilirsiniz.
Marketlerde hazır olarak bulup satın alabileceğiniz Tortillaları, aşağıdaki tarifi kullanarak kısa süre içinde ve istediğiniz miktarlarda hazırlayabilirsiniz. İsterseniz daha fazla Tortilla ekmeği yapmak için verilen miktarları artırabilirsiniz.
MALZEMELER
4 bardak un
1 tatlı kaşığı tuz
2 bardak ılık su
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
TARİF
Bir kapta tüm malzemeleri karıştırın.
İyice yoğurun ve 10 dakika üzeri kapalı bekletin.
Hamurdan ceviz boyutlarında 10 adet beze kopartın.
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