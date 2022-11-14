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Toy eş anlamlısı nedir? Toyun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toy kelimesi günlük yaşamda sıkça duyduğumuz ve hem yazılı hem de sözlü metinlerde kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Genel bir anlamı olmasının yanı sıra bir de farklı bir ifadesi olduğundan toy kelimesi daha sık kullanılır bir hâl alıyor. Peki, toy eş anlamlısı kelime nedir?

Toy eş anlamlısı nedir? Toyun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toy kelimesi genel anlamı ile gençliğinden dolayı görgüsüz ve beceriksiz olan kişi anlamında kullanılır. Eski Türkçe kelimeler arasında yer alan toy kelimesi, eski bir kelime olmasına rağmen hâlâ günlük yaşamda oldukça fazla bir şekilde kullanılır. Toy kelimesi sesteş bir kelimedir ve dilimizde üç farklı toy kelimesi bulunur. Sesteş olan toy kelimelerinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Toy (I)

  • Gençliği nedeniyle görgüsüz ve beceriksiz olan kişi
  • Deneyimsiz, acemi, çaylak

Toy(II)

  • Ziyafet

Toy (III)

  • Toygillerden, böcek ve tane ile beslenen, eti için avlanan, kızıl tüylü bir kuş
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Toy kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Genellikle, henüz hayatı öğrenemediği ve farklı konular hakkında nasıl davranması gerektiğinin bilmeyen bireyler için kullanılan toy eş anlamlısı bulunan kelimelerden biridir. Toyun eş anlamlısı kelimeler cümle içinde toy ile aynı anlamda kullanılır ve kullanılan eş anlamlı kelime cümlenin anlamını bozmaz. Ancak toy kelimesi sesteş bir kelime olduğu için eş anlamlılarını seçerken mutlaka cümleyi kontrol etmek gerekir.

Toy kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de toy yerine kullanılan sözcüklerdir. Dilimizde bazı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden farklıdır fakat anlamları açısından aynıdır. Bu kelimelere de eş anlamlı kelimeler denildiği gibi anlamdaş sözcükler de denir. Toy eş anlamlısı kelimeler:

  • Acemi
    • Çaylak
    • Dünkü
    • Genç
    • Mektep çocuğu
    • Tıfıl
    • Tor
    • Torlak
    • Ziyafet
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Toyun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toy sözcüğü yerine kullanılabilecek birden fazla farklı kelime bulunur. Bu kelimeler hem konuşma dilinde hem de yazılı olarak toy yerine kullanıldıkları zaman kelime tekrarından kaçılmış olur. Toyun eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Henüz acemi olduğun ilerleyen zamanlarda usta olmayacağın anlamına gelmez.
  • Yeni başladığım iş yerinde herkes bana çaylak muamelesi yapıyor.
  • Gençlik yıllarımda acemi olduğum konular yıllar geçtikçe değişti.
  • Kırk gün kırk gece düzenledikleri ziyafet tüm köye bereket getirmişti.
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