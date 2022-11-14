Toy eş anlamlısı nedir? Toyun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toy kelimesi genel anlamı ile gençliğinden dolayı görgüsüz ve beceriksiz olan kişi anlamında kullanılır. Eski Türkçe kelimeler arasında yer alan toy kelimesi, eski bir kelime olmasına rağmen hâlâ günlük yaşamda oldukça fazla bir şekilde kullanılır. Toy kelimesi sesteş bir kelimedir ve dilimizde üç farklı toy kelimesi bulunur. Sesteş olan toy kelimelerinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Toy (I)

Gençliği nedeniyle görgüsüz ve beceriksiz olan kişi

Deneyimsiz, acemi, çaylak

Toy(II)

Ziyafet

Toy (III)

Toygillerden, böcek ve tane ile beslenen, eti için avlanan, kızıl tüylü bir kuş

Toy kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Genellikle, henüz hayatı öğrenemediği ve farklı konular hakkında nasıl davranması gerektiğinin bilmeyen bireyler için kullanılan toy eş anlamlısı bulunan kelimelerden biridir. Toyun eş anlamlısı kelimeler cümle içinde toy ile aynı anlamda kullanılır ve kullanılan eş anlamlı kelime cümlenin anlamını bozmaz. Ancak toy kelimesi sesteş bir kelime olduğu için eş anlamlılarını seçerken mutlaka cümleyi kontrol etmek gerekir.

Toy kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de toy yerine kullanılan sözcüklerdir. Dilimizde bazı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden farklıdır fakat anlamları açısından aynıdır. Bu kelimelere de eş anlamlı kelimeler denildiği gibi anlamdaş sözcükler de denir. Toy eş anlamlısı kelimeler:

Acemi Çaylak Dünkü Genç Mektep çocuğu Tıfıl Tor Torlak Ziyafet



Toyun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toy sözcüğü yerine kullanılabilecek birden fazla farklı kelime bulunur. Bu kelimeler hem konuşma dilinde hem de yazılı olarak toy yerine kullanıldıkları zaman kelime tekrarından kaçılmış olur. Toyun eş anlamlıları ile örnek cümleler: