Öykü eş anlamlısı nedir? Öykü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öykü kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Yeni Türkçe döneminde türetilen ve "özenmek, taklit etmek" anlamına gelen "öykün-" fiilinden türetildiği düşünülür ancak nasıl türetildiği belirsizdir. Ora Türkçede görülen ve "hikâye anlatma, taklit etme" manasına gelen "ötgünç" kelimesinden de türetilmiş olabilir. Türk Dil Kurumuna göre öykü kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Hikâye

Ayrıntılarıyla anlatılan olay

Öykü kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Dizinin öyküsü çok sıkıcıydı.

Her insanın öyküsü farklıdır.

Edgü'nün öykülerini o kadar beğeniyordu ki başucu kitapları hep Edgü'nün öyküleriydi.

Öykü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Öykü eş anlamlısı olan sözcük cümlelerde kullanıldığında anlam açısından herhangi bir bozukluk ya da değişme yaşanmaz. Öykünün eş anlamlısı kelime:

Hikâye

Öykü kelimesinin eş anlamı olan hikâye kelimesinin kullanımı en az öykü kelimesi kadar yaygındır. Öykü ve hikâye kelimeleri yazılış bakımından farklıdır. Fakat anlam açısından aynılardır. Cümlelerde aynı anlama geldikleri için birbirlerinin yerine kullanılırlar.

Öykü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümlenin amacına uygun olarak öykünün eş anlamlısı olan hikâye cümlelerde kullanılabilir. Öykü kelimesinin yerine bazen eş anlamlısı hikâye daha çok kullanılmaktadır. Öykünün eş anlamlıları ile örnek cümleler: