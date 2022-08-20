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Tozluyaka 8. bölüm fragmanı! Tozluyaka son bölümde neler yaşandı?

20.08.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozluyaka dizisinin fragmanı ve son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi her Pazartesi akşamı 20:00'de Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kısa sürede izleyicileri kendine hayran bırakan Tozluyaka'nın iki fragmanı da yayınlandı. İşte Tozluyaka 8. bölüm fragmanları ve son bölümün özeti...

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Çağla Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Tozluyaka dizisi, seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fox Tv ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan Tozluyaka adlı gençlik dram dizisinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Tozluyaka yeni bölüm fragmanları ve son bölüm yaşananlar...

tozluyaja8kapak

TOZLUYAKA 8. BÖLÜM FRAGMAN 2

Tozluyaka dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Tozluyaka 8. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 22 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

TOZLUYAKA 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

tozluyaka 2. fragman

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kenan, Ali'nin babası olduğunu öğrenir ve artık oğluna yakın olmak ister. Fakat Derya bu duruma izin vermeyince ikili arasında sessiz bir savaş başlar. Okulda tüm oklar Cemre'yi işaret ediyordur ve herkes buna inanarak gerçeği kanıtlamanın peşine düşer. Fakat gerçeği bilen tek bir kişi herkesle bir oyun oynar. Bu oyunun sonucu herkes için ağır sonuçlar doğurur.

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FOX Dolunay Soysert Emre Kınay Çağla Şimşek Tozluyaka dizisi
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