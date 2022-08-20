Tozluyaka 8. bölüm fragmanı! Tozluyaka son bölümde neler yaşandı?

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Çağla Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Tozluyaka dizisi, seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fox Tv ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan Tozluyaka adlı gençlik dram dizisinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Tozluyaka yeni bölüm fragmanları ve son bölüm yaşananlar...

TOZLUYAKA 8. BÖLÜM FRAGMAN 2

Tozluyaka dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Tozluyaka 8. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 22 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

TOZLUYAKA 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kenan, Ali'nin babası olduğunu öğrenir ve artık oğluna yakın olmak ister. Fakat Derya bu duruma izin vermeyince ikili arasında sessiz bir savaş başlar. Okulda tüm oklar Cemre'yi işaret ediyordur ve herkes buna inanarak gerçeği kanıtlamanın peşine düşer. Fakat gerçeği bilen tek bir kişi herkesle bir oyun oynar. Bu oyunun sonucu herkes için ağır sonuçlar doğurur.



