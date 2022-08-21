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Tozluyaka dizisinin Nesrin'i Begüm Birgören'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer yıllarca Emret Komutanım'ın yıldızıyla aşk yaşamışlar!

21.08.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozluyaka dizisinde Nesrin Koçak karakterine hayat veren Begüm Birgören oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2020 yılının Ekim ayında pandemi döneminde Mehmet Cemil ile dünyaevine giren ve evliliği iki yılda biten çiftin, ayrılık haberi o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son dönemin en çok sevilen dizilerinden biri olan Tozluyaka'nın Nesrin'i Begüm Birgören'in geçmişte Emret Komutanım dizisinin ünlü oyuncusuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Tozluyaka dizisinin Nesrin'i Begüm Birgören'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer yıllarca Emret Komutanım'ın yıldızıyla aşk yaşamışlar!

Begüm Birgören, Dolunay Soysert, Emre Kınay, Tayanç Ayaydın ve Kaan Mirac Sezen gibi dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Tozluyaka dizisi kısa sürede izleyicilerin gönlünde taht kurdu. İlk Bölümü 27 Haziran tarihinde FOX TV'de ekrana gelen dizi yaza damga vurdu. Semih Bağcı'nın yönetmenliğini üstlediği, Yekta Torun'un senaryosunu kaleme aldığı TozluYaka dizisinin her yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizide Nesrin Koçak karakterini canlandıran Begüm Birgören de oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini topluyor.

Ünlü oyuncu Begüm Birgören 2020 yılının Ekim ayında eğitim kurumu yöneticisi Mehmet Cemil ile evlenmişti. 1.5 yıllık birlikteliklerini evlenerek taçlandıran çift pandemi döneminde yaptıkları evliliklerini bu yılın Mart ayında boşanma kararı aldıklarını duyurarak noktalamıştı.

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Tozluyaka'nın Nesrin'i Begüm Birgören'in özel yaşantısı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

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Begüm Birgören'in geçmişte 2005-2007 yılları arasında Show TV'de 2008'de ise Kanal 1'de ekrana gelen Emret Komutanım dizisinde Üsteğmen Levent Yılmaz karakterine hayat veren Sarp Levendoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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BEGÜM BİRGÖREN - SARP LEVENDOĞLU AŞKI

Begüm Birgören - Sarp Levendoğlu aşkı 5 yıl 5 yıl sürmüş ve çift 2013 yılında birlikteliklerini sonlandırmıştı.

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2020'de Mehmet Cemil ile evlenen Begüm Birgören aradığı mutluluğu bulamadığını ifade ederek 2022 yılının Mart ayında boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Begüm Birgören Tozluyaka dizisi
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