MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert tatil paylaşımıyla büyüledi! Maviler içinde paylaştı

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert tatil paylaşımıyla büyüledi! Maviler içinde paylaştı

23.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl, İkimizin Sırrı ve Benim Annem Bir Melek gibi birçok farklı projede yer alan ünlü oyuncu Dolunay Soysert, şimdilerde Tozluyaka dizisinde Derya karakterine hayat veriyor. Dizinin ilgiyle takip edilen karakterlerinden olan isim, sosyal medyada tatil paylaşımı yaptı.

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert tatil paylaşımıyla büyüledi! Maviler içinde paylaştı

1973, Adana doğumlu olduğu bilinen ve Cumhuriyet filmindeki Latife Hanım rolüyle tanınan Dolunay Soysert, şimdilerde Tozluyaka dizisinde güleryüzlü, merhametli, zeki bir karakter olan Derya'ya hayat veriyor.

TOZLUYAKA'NIN DERYA'SI DOLUNAY SOYSERT'TEN TATİL PAYLAŞIMI!

Dizide eğriye eğri doğruya doğru diyebilen güçlü bir kadını canlandıran isim, geçtiğimiz aylarda eski rol arkadaşlarından Ebru Cündübeyoğlu ile çekildiği fotoğrafıyla gündeme gelmişti.

dolumnay2ebru

Veda (2010), Ölümden Kalma (2012), Yarım Kalan Mucize (2012) gibi sinema filmlerinde de rol aldığı bilinen isim, bu kez tatil paylaşımında bulundu.

"TEMSİLİ 'TATİL BİTTİ' İFADESİ"

Ünlü isim şezlongta mavi bikini ve gömleğiyle verdiği tatil pozunu "Temsili 'Tatil bitti' ifadesi" notuyla paylaştı.

İşte Dolunay Soysert'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

dolunay11

dolunay22

dolunay33

dolunay44


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cenazede eski eş Açelya Akkoyun'nun zor anları!Cenazede eski eş Açelya Akkoyun'nun zor anları!
34 yaş küçük eşiyle ilk kez görüntülendi! 34 yaş küçük eşiyle ilk kez görüntülendi!
Usta oyuncunun ardından duygulandıran paylaşımlar: Güle güle git yıldızlaraUsta oyuncunun ardından duygulandıran paylaşımlar: Güle güle git yıldızlara
Anahtar Kelimeler:
Dolunay Soysert Tozluyaka dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı

Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.