Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert tatil paylaşımıyla büyüledi! Maviler içinde paylaştı

1973, Adana doğumlu olduğu bilinen ve Cumhuriyet filmindeki Latife Hanım rolüyle tanınan Dolunay Soysert, şimdilerde Tozluyaka dizisinde güleryüzlü, merhametli, zeki bir karakter olan Derya'ya hayat veriyor.

TOZLUYAKA'NIN DERYA'SI DOLUNAY SOYSERT'TEN TATİL PAYLAŞIMI!

Dizide eğriye eğri doğruya doğru diyebilen güçlü bir kadını canlandıran isim, geçtiğimiz aylarda eski rol arkadaşlarından Ebru Cündübeyoğlu ile çekildiği fotoğrafıyla gündeme gelmişti.

Veda (2010), Ölümden Kalma (2012), Yarım Kalan Mucize (2012) gibi sinema filmlerinde de rol aldığı bilinen isim, bu kez tatil paylaşımında bulundu.

"TEMSİLİ 'TATİL BİTTİ' İFADESİ"

Ünlü isim şezlongta mavi bikini ve gömleğiyle verdiği tatil pozunu "Temsili 'Tatil bitti' ifadesi" notuyla paylaştı.

İşte Dolunay Soysert'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



