TP-link UP540: 5 portlu USB şarj cihazı

Böylece birden fazla ürünü aynı anda şarj ederken tek priz kullanıyorsunuz, diğer prizler boşta kalıyor ve tek kaynaktan güç aldığınız için her ürünün şarj adaptörünü kullanmaya gerek kalmıyor. İşte TP-Link UP540, size bunu sunuyor.

Kutuyu açtığımızda, şarj cihazının yanında bir de 1.5 metre uzunluktaki güç kablosunu görüyoruz. Oldukça dayanıklı görünen kablo, uzunluğuyla da kullanışlı bir yapıda.

Şarj cihazına geldiğimizde ise, dairesel bir tasarımda, üst kısmı parlak ve göze hoş gelen, alt kısmı ise mat ve zemine sıkı tutunarak kaymalara karşı engelleyici bir formda. Üzerinde 5 adet USB portu yer alıyor, ki bu sayede bu mini güç istasyonu sayesinde mobil cihazlarınızı rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz.

Öncelikle, bu ürünün tüm akıllı cihazlar için uyumlu yapıda olduğunu belirtelim. İster Android, isterseniz de iOS işletim sistemli bir telefona, tablete sahip olun, cihazınızı takar takmaz algılanıyor ve şarj işlemi başlıyor. Üstelik, eğer telefonunuz ya da tabletiniz hızlı şarj desteği sunuyorsa, bu ürün aracılığıyla da hızlı şarj işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii burada önemli nokta, kullandığınız USB kablonun orijinal ya da 3. parti olsa bile lisanslı bir ürün olup olmadı. Böylelikle hızlı ve güvenli şarjın zemini hazırlanmış oluyor. Zaten TP-Link yetkilileri de bunu öneriyor.