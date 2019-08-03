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Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 03.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Trabzon'un Araklı ilçesi Pazarcık Yaylası'ndan dönen iki arkadaşın araçla yolda giderken önlerine çıkan bir anne ayı ve 3 yavrusu ilginç görüntüler oluşturdu.

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Ersin Eşkin ve Samet Sarı Pazarcık Yaylası'ndan araçları ile dönerken yolda 4 bireyden oluşan ayı ailesi ile karşılaştılar. Araçları gören anne ayı ve 3 yavrusu hızla yolda koşmaya ve kaçmaya başlarken, Eşkin ve Sarı o anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar. İki arkadaşın korku ve heyecanları konuşmalarına yansırken, önce anne ayı ve bir yavrusu daha sonra da diğer iki kardeş ayı yoldan çıkarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdiler.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon ayı yayla

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