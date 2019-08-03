Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Ersin Eşkin ve Samet Sarı Pazarcık Yaylası'ndan araçları ile dönerken yolda 4 bireyden oluşan ayı ailesi ile karşılaştılar. Araçları gören anne ayı ve 3 yavrusu hızla yolda koşmaya ve kaçmaya başlarken, Eşkin ve Sarı o anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar. İki arkadaşın korku ve heyecanları konuşmalarına yansırken, önce anne ayı ve bir yavrusu daha sonra da diğer iki kardeş ayı yoldan çıkarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdiler.
(İHA)
O diziyle tanındı! Burası dünyanın en güzel adası
Çadırlarda konaklayıp, gökyüzünü seyrettiler! Büyüleyen güzellik
Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme
Sel kardeşlerin yakınları cezaevi önünde kurban kesti
Uzmanlardan önemli uyarı: Ağrıyan dişe kolonya basmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum