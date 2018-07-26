Trabzonspor'a tazminat şoku... Ersun Yanal'a ne kadar ödeyecekler?

Habertürk'ün haberine göre; Ersun Yanal, Trabzonspor Kulübü'ne açtığı davayı kazandı ve 10 milyon TL tazminat kazandı.

56 yaşındaki teknik adam, geçen sezonun ilk yarısında sözleşmesinin feshedildiği Trabzonspor'dan 450 bin Euro fesih bedeli alacaktı. İlerleyen süreçte bu parayı alamayan deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle dava açtı. Sonuçlanan davada Bordo-Mavililer'in Ersun Yanal'a 10 milyon TL ödemesine karar verildi.

Başkan Ağaoğlu bizzat aradı

Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu'nun durumdan haberdar olduktan sonra Ersun Yanal'ı aradığı ve "Avukatımla görüşün" yanıtını aldığı öğrenildi. Yapılan görüşmelerde Ağaoğlu'nun 10 milyon TL'nin taksitler halinde ödenmesini teklif ettiği bildirilirken, bu isteğin kabul görmediği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon takımın başında çıktığı ilk 8 maçın ardından 9 puanda kalınca sözleşme feshedilmişti.



