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Trabzonspor'da hedef galibiyet

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.01.2021 14:05 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 7 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray mağlubiyeti ile son bulan Trabzonspor, 16’ncı haftada yarın deplasmanda Fatih Karagümrük karşısından 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da hedef galibiyet

Süper Lig’de çıktığı 15 maçta 20 puan toplayabilen Trabzonspor, 16’ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer bu maçı kazanarak 7 maçlık puan serisi sonrası aldığı Galatasaray mağlubiyetinin ardından yeniden çıkışa geçmek istiyor. Vodafone Park’ta saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İLE EKUBAN DÖNÜYOR

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Hosseini ile Hugo’nun yarınki maçta yer alıp alamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Bordo mavililerde koronavirüs izolasyon sürecini tamamlayan ve Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür ile sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında kadroda yer almayan Ekuban yarınki maçta kadroda yer alabilecek. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray 11’ine göre savunmada Hugo’nun yerine Campi’ye, hücum hattında ise Yusuf’un yerine Abdülkadir Ömür’e forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Campi, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Hugo, Hosseini (Belirsiz)

CEZALI: Yok

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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