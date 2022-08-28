Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık 28 Ağustos 2022 Pazar günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

TRABZONSPOR - GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ali Palabıyık, FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri:

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlayen Ali Palabıyık, 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.[2] İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.[4] Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

ALİ PALABIYIK HANGİ TAKIMLI?

Ali Palabıyık'ın hakemi Ali Palabıyık'ın sosyal medyada Galatasaraylı olduğu öne sürülmektedir.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

