SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

28.08.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık, 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık 28 Ağustos 2022 Pazar günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

TRABZONSPOR - GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ali Palabıyık, FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri:

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlayen Ali Palabıyık, 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.[2] İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.[4] Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

ALİ PALABIYIK HANGİ TAKIMLI?

Ali Palabıyık'ın hakemi Ali Palabıyık'ın sosyal medyada Galatasaraylı olduğu öne sürülmektedir.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlayanlar bile var! Kansere yakalanmıştı, yıldız futbolcunun son paylaşımı...Ağlayanlar bile var! Kansere yakalanmıştı, yıldız futbolcunun son paylaşımı...
Jesus, tek telefonla transferi bitirdi!Jesus, tek telefonla transferi bitirdi!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Ali Palabıyık Trabzonspor ali palabıyık hangi takımlı galatasaray atan yaşında maçı bıraktı hakemi hakemlik maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdı

Rize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdı

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Ortalık karıştı! Jesus sezon sonu ayrılıyor... İşte yeni adresi...

Ortalık karıştı! Jesus sezon sonu ayrılıyor... İşte yeni adresi...

Ronaldo için şaka gibi transfer! Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor...

Ronaldo için şaka gibi transfer! Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor...

Tam 300 milyon TL! F.Bahçe'ye servet kazandıracak...

Tam 300 milyon TL! F.Bahçe'ye servet kazandıracak...

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.