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Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

22.11.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "İyi bir takıma karşı net bir galibiyet aldık, harika gidiyoruz" - "Hedef takımsın şu anda, Avrupa dahil tek namağlup takımsın. Herkes seni yenmek isteyecek"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenen lider Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi bir takıma karşı net bir galibiyet aldıklarını ve harika gittiklerini söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin formasyonu değişik takımlarından biri ile oynadıklarını belirterek, "5-3-2 oynayan, top kendilerindeyken 3'lü oynayan, bekleri derinliğe yollayan, ligin en fazla ikinci topunu alan, kenar ortası yapan bir takımı ile oynadık. Sayısal olarak da çok fazla rakibin üzerine gelebiliyorlar. Maç öncesi çözüm yolları için çalıştığımız opsiyonları ilk 15 dakika kullanamadık. Burada top kayıpları yaptık, rakibi biraz daha cesaretlendirdik. Orada Abdülkadir Ömür orta yaptı ama oyun bazen böyledir, 1-0 öne geçtik." ifadelerini kullandı.

"Bazen oyun düşük olacak, bireysel performans ortaya çıkacak." diyen Avcı, şöyle devam etti:

"Bugün baktığımda bireysel performansta Nwakaeme, Cornelius ve Djaniny olsun ön tarafta sonuçlandırma anlamında özellikle bunu yaptılar. Savunma arkası bizim için çözüm noktalarıydı ve 3-0 gibi bir skor yakaladık. İyi bir takıma karşı net bir galibiyet aldık, harika gidiyoruz. Bazen oyun dalgalanacak, oyuncu performansı olacak. 13 haftada bir sürü sakatlık yaşadık, her takım da yaşıyor. Hamsik ve Bakasetas'ın olmadığı bir maçı kazandık. Nwakaeme, Siopis, Djaniny, Edgar olmadı, kazandık. Organizasyonumuz iyi gidiyor ve başarıyoruz. Taraftarlarımız için de söylediklerim şu, bize sevgilerini göstermeye devam ediyorlar. Pazartesi akşamı bile böyle gelmeleri bizi mutlu etti. Bundan sonra onları daha organize şekilde bekliyoruz."

Avcı, hedefleri doğrultusunda parça parça gittiklerini belirterek, "Trabzonspor'un hedefi bellidir. Parça parça gidiyoruz ve daha hiçbir şey kazanmadık. Üç puan daha kazandık ve cebimize koyduk. 25 hafta daha var ligin bitmesine. Hedef takımsın şu anda, Avrupa dahil tek namağlup takımsın. Herkes seni yenmek isteyecek. Onun için bizim oyunumuz her seferinde daha da zorlaşacak. Kazanarak devam edeceğiz ve sonunda neyle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un daha ligin bu bölümünde şampiyon görülmesine ilişkin bir soru üzerine de Avcı, şunları söyledi:

"Bu yarışı yapan bir teknik direktörüm. Bu yarışı zihinsel çok yaşamış biriyim. Her maçın taktiği ve senaryosu çok farklı. Teknik, taktik çok önemli ama şampiyonluğa giderken beraber olmak, beraber el ele tutmak, yardımlaşmak, grup enerjisi son derece önemli. İkisini bir arada götürüyoruz. Bu senaryoları ben çok gördüm. Daha da şiddetli olanlarıyla da karşılaşacağız. Ama Trabzon şehri, taraftarı, bizler buna çok hazırlıklıyız. Onun için sahanın içinde kalmaya, güçlü oyunlar oynamaya, skorlar almaya devam edeceğiz."

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