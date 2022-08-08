Trafiği birbirine kattı! Araçlara çarparak yoldan çıkan sürücü, kazanın nedenini hapşırık krizi olduğunu söyledi

İskoçya'nın başkenti Edinburgh’ta Alexander Harkness isimli bir adam otoyolda minibüsüyle trafik saatinin yoğun olduğu bir zaman diliminde hareket halindeydi. 29 yaşındaki sürcü, hızlı bir şekilde araçların arkasından geçerken önündeki iki araca çarparak yavaşladı ve yoldan çıktı. Kazanın sonrasında iki kadın hastaneye kaldırırken minibüs sürücüsü polise, çarpışmadan hemen önce saman nezlesi nedeniyle hapşırma nöbeti geçirdiğini söyledi.

“SADECE BİR HAPIŞIRIK KONTROLÜMÜ KAYBETMEME NEDEN OLDU”

Mahkemeye çıkartılan Harkness, gerekli özen ve dikkat gösterilmeden araba kullandığını kabul etti. Yan yoldaki trafiğin yavaş hareket ettiğini ve bu nedenle o akışa uygun olarak hızlı sürmediğini ifade eden Harkness, idari para cezasına çarptırıldı.

Olay yerine iki ambulans yönlendirilken mahkeme, Harkness'ın acil fren yaptığına dair hiçbir kanıt bulamadı. Harkness ifadesinde, “Saman nezlesi nedeniyle hapışık krizine girdim. Sadece bir hapşırık kontrolümü kaybetmeme neden oldu” dedi.



