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Trafik kazası geçiren Çılgın Sedat ölümden döndü

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 08.07.2019 20:11 | Son Güncelleme

'Çılgın Sedat' lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

Trafik kazası geçiren Çılgın Sedat ölümden döndü

Şarkıcı Çılgın Sedat, geçtiğimiz cumartesi akşamı Marmaraereğlisi'nden müzisyen arkadaşlarıyla İstanbul'a dönerken korkunç bir trafik kazası geçirdi.

Çılgın Sedat, ölümden döndüğü anları Beyaz Magazin’e böyle anlattı; "Cumartesi gecesi Marmaraereğlisi'nden dönüyorduk. 3 tane müzisyen arkadaşımla yola çıktık. Selimpaşa civarında birden karşıma bir araç çıktı. Kendimi feda ettim, arabam pert oldu, şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ambulanstaydım. Arabamıza çarpan sürücü kaçtı ama kamera kayıtları her şey var ortada. Beni ölüme terk etti, görgü tanıkları da var." dedi.

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