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Trajik kazanın ardından adeta süper kahramana dönüştü! Her şeyi aklında tutan adam: Orlando Serrel

14.12.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper kahraman filmleri çoğu kişinin ilgisini çeker. Hatta yaşları daha küçük olanlar bu kahramanların özel güçlerine sahip olmak ister. Peki yaşadığınız bir kazanın sonucunda sizi âdeta süper kahramana dönüştüren bir güce sahip olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Virgina’da yaşayan Orlando Serrel, kafasına ispat eden bir beyzbol topundan sonra mükemmel bir hafızaya sahip oldu.

Trajik kazanın ardından adeta süper kahramana dönüştü! Her şeyi aklında tutan adam: Orlando Serrel

Çizgi romanlarda genellikle süper kahramanların başına gelen kötü olaylardan sonra süper güçlere kavuşmaları konu edilir. Örümcek Adam, bir laboratuvarda kendisini ısıran bir örümcekle ve Hulk, deneydeki bir terslik sonucunda özel güçlerini kazandı. Virgina’da yaşayan Orlando Serrel ise gerçek hayatta böyle bir hikâye yaşadı. Genç adam henüz 10 yaşındayken başına ispat eden beyzbol topunun sonrasında oldukça güçlü bir hafızaya kavuştu.

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OLANLARA İNANAMADI

10 yaşındayken beyzbol oynayan Orlando Serrel, vuruşunu yapmak için sırasını bekliyordu. Tam bu sırada beklerken yüzünün sol kısmına top sert bir şekilde çarptı ve Serrel hemen yere yığıldı. Kısa süreli bir baygınlık geçiren Serrel, ayıldığında yeniden oyuna devam etti. O günkü maçı tamamlamasına rağmen bir türlü geçmeyen baş ağrılarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ağrıları çok şiddetli olmasına rağmen durumu ailesinden gizledi. Baş ağrıları hafiflediğinde Serrel, her şeyin normale döndüğünü düşündü fakat işler beklediğinden çok farklıydı.

Kazanın ardından eşsiz bir hafızaya sahip olan Orlando, sorulan her şeyi kusursuz ve eksiksiz bir şekilde cevaplayabiliyordu. Tüm bunlara ek olarak kendisine bir tarih verildiğinde bu tarihin hangi günde olduğunu da söyleyebiliyordu. Bir kez gördüğü bir şeyi asla unutmuyordu ve o günü bütün detaylarıyla anlatabiliyordu.

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