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Trakya’nın Karadeniz kıyılarındaki Istranca ormanları görsel şölen sunuyor

Seray Üstün Seray Üstün
24.05.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya’nın Karadeniz kıyılarında yer alan meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları yeşilin farklı tonları, kuş ve dere sesiyle doğaseverleri mest etmeyi sürdürüyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber bölge ayrı bir güzelliğe büründü.

Trakya’nın Karadeniz kıyılarındaki Istranca ormanları görsel şölen sunuyor

Istranca ormanları, son dönemdeki yağışların etkisiyle çağlayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çekiyor.

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Sonbaharda kahverenginin tonları ile yaza veda eden, ilkbaharda yeşilin farklı tonlarıyla renklenen doğa, derelerin şırıltısı, kuş sesleriyle adeta bir senfoni sunuyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları, hem orman içerisindeki Balkan köylerini geziyor, hem de bu görsel şöleni fotoğraflıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, ormanların her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi. Istranca ormanlarının görülmeye değer olduğunu belirten Şen, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

(AA)

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