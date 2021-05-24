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Kısıtlamanın bitmesiyle beraber Diyarbakır’da tarihi mekanlar dolup taştı

Seray Üstün Seray Üstün
24.05.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs mücadelesi nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Diyarbakır’da vatandaşlar tarihi mekanlara akın etti.

Kısıtlamanın bitmesiyle beraber Diyarbakır’da tarihi mekanlar dolup taştı

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mayısta akşam saat 21.00’da başlayan ve 24 Mayıs sabah saat 05.00’da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kısıtlama nedeni ile 56 saat evden çıkmayan vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesinin ardından tarihi alanların yolunu tuttu.

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Hz. Süleyman Camisi ve park alanına gelen vatandaşlar, "Kısıtlamalar bitti, güzel oldu. Koronavirüsten çok etkilendik, aslında herkes bu süreçte iş yerinde çalışanlar lokanta, küçük esnaflar kısacası tüm Türkiye etkilendi. Hastalığın bir an önce bitmesini ümit ediyoruz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Diyarbakır
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